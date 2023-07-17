لابورتا يفاجئ زوجة غوندوغان في حفل تقديمه (فيديو)

وارتبط اسم غوندوغان بالانتقال للعديد من الأندية السعودية، لكنَّه قرر في النهاية الانتقال للبلوغرانا.

وحصد إلكاي مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

وغوندوغان البالغ من العمر 32 عامًا انضم لمانشستر سيتي في 2016، وانتهى عقده مع الفريق في 30 يونيو الماضي.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن غوندوغان شارك في 304 مباريات مع مانشستر سيتي سجل فيها 60 هدفًا وصنع 40، وسبق أن سجل 15 هدفًا وصنع 20 في 157 مباراة مع بروسيا دورتموند.

وإلى جانب غوندوغان تعاقد برشلونة الصيف الحالي مع إينيغو مارتينيز.

ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي يوم 13 أغسطس المقبل.