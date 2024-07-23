وجد النجم علي البليهي مدافع الهلال، نفسه في أزمة بعد بداية فترة التحضيرات للموسم الجديد، عن طريق المعسكر الذي يقيمه الزعيم في الوقت الحاضر في النمسا.

خاض الهلال مواجهتين حتى تلك اللحظة، الأولى كانت ضد نويشتات النمساوي، وانتهت للزعيم بسداسية نظيفة، والثانية كانت ضد العربي القطري، وفاز فيها الفريق السعودي بهدفين مقابل لا شيء.

وكان هناك عامل مشترك بين المواجهتين غير فوز الهلال بشباك نظيفة، وهو يخص علي البليهي نجم دفاع الزعيم.

كرسي الاحتياط لغز كبير

قرر المدرب جورج جيسوس خلال مواجهتي الهلال الوديتين ألا يدفع بعلي البليهي أساسيًا في أي مباراة من المباراتين.

أثار قرار جيسوس التساؤلات في أنفس جماهير الهلال حول نوايا المدرب بشأن مستقبل البليهي مع الفريق.

وتمنى قطاع كبير من الجماهير لو يجلس البليهي على مقاعد البدلاء من أجل الدفع بتمبكتي؛ إذ رأوا فيه إمكانيات فنية كبيرة وقدرات واضحة على إيقاف الخصوم بجدية أكبر.

سر تفضيل تمبكتي

فضلت الكثير من الجماهير أن يكون حسان تمبكتي هو المدافع الأساسي بجوار السنغالي خاليدو كوليبالي في الموسم الجديد.

برر بعضهم ذلك بالمستويات الطيبة التي يقدمها اللاعب عندما يلعب بشكل أساسي، وإمكاناته الفنية العالية.

ويرى البعض الآخر أن مستواه ثابت أكثر من علي البليهي، ولا يخرج على الجميع بتصرفات غريبة ومثيرة للانتباه كل فترة، مثل تلك التي قام بها مع رونالدو ومع ميسي من قبل.

وجهة نظر مغايرة

يرى قطاع لا بأس به من الجماهير أن اعتماد المدرب على الثنائي حسان تمبكتي وخليفة الدوسري يعود إلى سبب بعيد تمامًا عن فكرة استبعاد البليهي.

حيث كتب أحد عشاق الهلال عبر حسابه في منصة "إكس" إن المدرب قرر الاعتماد على هذا الثنائي تحديدًا نظرًا للإيقاف الذي يعاني منه البليهي وكوليبالي بعد الطرد في نهائي كأس الملك ضد النصر.

يوجد الكثير من المنطق في تلك النقطة، لكن مدى صحتها من عدمه لن يثبته أحد غير جيسوس، عندما نرى على من سيعتمد نصف نهائي السوبر ضد الأهلي.