4 مدافعين على رادار ريال مدريد لتعويض ديفيد ألابا

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد قرر تغيير خططه بعد إصابة لاعبه ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب؛ إذ أصبح النادي مجبراً على دخول الميركاتو الشتوي المقبل، مع الحديث عن صفقة ضم مدافع، مشابهة لما حدث مع الحارس كيبا عن طريق الإعارة.

ألابا تعرّض لإصابة قوية خلال فوز ريال مدريد، مساء الأحد، بنتيجة 4-1 على فياريال، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ألابا عقب خروجه مصاباً في مباراة ريال مدريد مع فياريال، معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتتمثل صعوبة تلك الإصابة في كونها ستبعد من يتعرّض لها لغياب طويل، وفي الأغلب لمدة 6 أشهر، وهو ما ينهي موسم الدولي النمساوي مع ريال مدريد مبكراً جداً.

وشارك المدافع الدولي مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بمختلف البطولات؛ إذ صنع هدفين خلال 1372 دقيقة لعب.