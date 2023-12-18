4 مدافعين على رادار ريال مدريد لتعويض ديفيد ألابا
كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد قرر تغيير خططه بعد إصابة لاعبه ديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب؛ إذ أصبح النادي مجبراً على دخول الميركاتو الشتوي المقبل، مع الحديث عن صفقة ضم مدافع، مشابهة لما حدث مع الحارس كيبا عن طريق الإعارة.
ألابا تعرّض لإصابة قوية خلال فوز ريال مدريد، مساء الأحد، بنتيجة 4-1 على فياريال، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ألابا عقب خروجه مصاباً في مباراة ريال مدريد مع فياريال، معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة.
وتتمثل صعوبة تلك الإصابة في كونها ستبعد من يتعرّض لها لغياب طويل، وفي الأغلب لمدة 6 أشهر، وهو ما ينهي موسم الدولي النمساوي مع ريال مدريد مبكراً جداً.
وشارك المدافع الدولي مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بمختلف البطولات؛ إذ صنع هدفين خلال 1372 دقيقة لعب.
وقالت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الإثنين: "فكرة النادي كانت تعزيز وتجديد مركز الدفاع خلال موسم 2025 أو 2026، لكن مع إصابة ألابا يمكن أن يتم التعاقد مع لاعب مدافع أساسي، هذه الفكرة غير مستبعدة بالرغم من أن الفكرة كانت استخدام الأموال لتعزيز الفريق بمركز آخر وفي الوقت الحالي هذه هي الفكرة ولم تتغير".
فيما كشف صحيفة "آس" عن اللاعبين المرشحين للتعاقد مع أحدهم الفترة المقبلة؛ إذ أوضحت أن النادي يبحث عن "مدافع شاب وجيد وبسعر معقول".
وأوضحت: "المرشح الأول لشغل هذا المركز هو إناسيو، مدافع سبورتينغ لشبونة، الذي لديه شرط بقيمة 60 مليون يورو، لكن ناديه سيكون مرنا في عملية الدفع، لذلك من الممكن أن يقبل بمبلغ 45، بالإضافة إلى 15 مليون يورو إضافات، اللاعب لديه اهتمام أيضا من مانشستر يونايتد، لكنّ رغبته هي اللعب في ريال مدريد".
وتابع التقرير: "المرشح الثاني، أنطونيو سيلفا، نجم بنفيكا البرتغالي، مدافع يلعب بقدمه اليسرى وتبلغ قيمته 45 مليون يورو، طوله 187 سم، لديه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وهو مبلغ صعب الوصول إليه".
ويتوقع بنفيكا أن يرحل سيلفا في الصيف المقبل؛ إذ يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وذلك بسبب المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق البرتغالي.
وأردفت الصحيفة: "اللاعب الثالث، هو جورجيو سكالفيني، مدافع أتالانتا الإيطالي، الذي يعد خيارا آخر، وتبلغ تكلفته 50 مليون يورو".
ويبلغ سكالفيني من العمر 20 عامًا (من مواليد 11 ديسمبر 2003)، ويلعب في مركز قلب الدفاع، كما أنه يحسن اللعب بقدمه اليمنى.
أما المدافع الرابع المرشح للانضام للريال، فقد أوضح التقرير، أنه "ويليان باتشو، مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي قد يتجاوز سعره 40 مليون يورو وهو مدافع يتألق في ناديه ويلعب بقدمه اليسرى".
واختتم التقرير: "من الممكن أن يقوم النادي الملكي بصفقة إعارة مثلما حدث مع كيبا، الذي انضم لحراسة عرين الفريق بعد إصابة كورتوا".
وقبل ألابا، أصيب لاعبان من ريال مدريد بالصليبي على مدار الموسم الحالي، وهما حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.
وجاءت إصابة كورتوا في أغسطس، و يتوقع عودته في مارس المقبل أي بعد 7 أشهر من الغياب، وحاله كحال ميليتاو الذي أصيب بعد زميله البلجيكي بـ 3 أيام فقط.