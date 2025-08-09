4 نجوم يبشرون الزمالك بموسم ناري

دشّن الزمالك موسمه الجديد في الدوري المصري الممتاز بانتصار مهم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره، ويمنح جماهيره دفعة قوية نحو موسم يتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والنتائج المميزة.

الهدف الأول للزمالك جاء في الدقيقة 84 بتمريرة متقنة من آدم كايد إلى ناصر ماهر، الذي سدد بقوة داخل الشباك ليضع الزمالك في المقدمة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، دوّن محمد شحاتة اسمه بأحد أجمل أهداف الموسم، حين أطلق تسديدة صاروخية من منتصف الملعب مستغلًا تقدم الحارس محمد بسام، ليضاعف النتيجة ويحسم الانتصار.

الانتصار لم يكن مجرد بداية مثالية في جدول الترتيب، بل كشف عن أربع أوراق رابحة قد تصنع الفارق للفريق هذا الموسم.

ناصر ماهر

أثبت ناصر ماهر أنه أحد أهم أوراق الزمالك لهذا الموسم، ليس فقط بتسجيله الهدف الأول في اللقاء، بل أيضًا بتحركاته الذكية وقدرته على صناعة الفرص.

وحصل ناصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة، وأكد أنه سيكون محورًا رئيسًا في خطط فيريرا خلال الموسم.

محمد شحاتة

لاعب الوسط الشاب قدّم أداءً متوازنًا بين الدفاع والهجوم، قبل أن يسرق الأضواء بهدف عالمي من منتصف الملعب، سيظل محفورًا في ذاكرة جماهير الزمالك.

وأظهر شحاتة شخصية قوية وثقة عالية، ما يجعله أحد الأعمدة التي يمكن للفريق الاعتماد عليها في المباريات الكبرى.

عبد الحميد معالي

رغم دخوله في النصف الثاني من المباراة، إلا أن معالي ترك بصمة واضحة بتمريراته الدقيقة ومشاركته في بناء الهجمات، خاصة في الهدف الأول.

قدرة اللاعب على التأثير السريع تجعله خيارًا مثاليًا لتغيير الإيقاع عند الحاجة.

محمود بنتايك

الدولي المغربي لفت الأنظار بانطلاقاته السريعة ومراوغاته في الجبهة الهجومية، وكان قريبًا من افتتاح التسجيل في الشوط الأول، وأضاع أيضًا هدفًا في الشوط الثاني.

بنتايك يمتلك مزيجًا من القوة البدنية والمهارة الفنية، ما يمنحه ميزة في اختراق دفاعات المنافسين.