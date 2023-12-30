6 لاعبين جدد في قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس آسيا
شهدت قائمة المنتخب السوري النهائية التي أعلن عنها هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، ضم 6 لاعبين جدد، استعدادا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر انطلاقها يوم 12 يناير المقبل، في قطر، وتنتهي في العاشر من فبراير.
ويتواجد المنتخب السوري في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات أستراليا، أوزبكستان والهند.
وضمّت التشكيلة 6 لاعبين جدد يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، المدافع أيهم أوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، والمدافع إلمار إبراهيم (سكوندة السويدي).
وشهدت القائمة استبعاد عمر السومة، الذي أعلن اعتزاله الدولي بعد غياب اسمه عن القائمة الأولية، بالإضافة إلى تواجد عمر خربين مهاجم نادي الوحدة الإماراتي.
وعن سبب استبعاد قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".
وظهر كوبر، عبر صفحة الاتحاد السوري الرسمية على فيسبوك، ليعلن قائمة المنتخب السوري التي ستشارك في البطولة، والتي جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف.
خط الدفاع: خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبدالرحمن ويس، ثائر كروما، عمر ميداني، مؤيد الخولي، أيهم أوسو.
خط الوسط: إلمار إبراهيم، كامل حميشة، خليل إلياس، محمد عثمان، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، إبراهيم هيسار، عمار رمضان، محمود الأسود، محمد الحلاق.
خط الهجوم: أنطونيو يعقوب، عمر خربين، مارديك مردكيان، بابلو صباغ.