6 لاعبين جدد في قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس آسيا

وشهدت القائمة استبعاد عمر السومة، الذي أعلن اعتزاله الدولي بعد غياب اسمه عن القائمة الأولية، بالإضافة إلى تواجد عمر خربين مهاجم نادي الوحدة الإماراتي.

وعن سبب استبعاد قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وظهر كوبر، عبر صفحة الاتحاد السوري الرسمية على فيسبوك، ليعلن قائمة المنتخب السوري التي ستشارك في البطولة، والتي جاءت على النحو التالي: