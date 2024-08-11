تلقى نادي الهلال السعودي ضربة قوية بشأن موقف لاعبه البرازيلي مالكوم، قبل مواجهة نظيره الأهلي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي يوم 13 أغسطس الجاري، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وبدأ البرازيلي، نهاية الأسبوع الماضي، برنامجًا تأهيليًا لاستعادة حساسية الكرة عبر حصة ميدانية برفقة اختصاصي التأهيل، إلى جانب زيادة المعدل اللياقي البدني.

وأجرى مالكوم عملية جراحية، يونيو الماضي، في الوتر الرضفي للركبة على يد الدكتور ليمبيني في مدينة توركو الفنلندية، وقضى المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في البرازيل.

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وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" فهناك صعوبة بلحاق مالكوم بمواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، وربما يشارك اللاعب في المواجهة الثانية حال التأهل للنهائي.

وأوضح التقرير: "ستأتي مشاركة مالكوم في جزء من اللقاء الختامي، في حال تجاوز الهلال نظيره الأهلي، مساء الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي، بالاتفاق بين الجهازين الطبي والفني، ولكن حظوظه في اللعب بالمواجهة الأولى باتت ضئيلة".

وتحتضن أبها منافسات كأس السوبر خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس الجاري، إذ يلاقي الهلال، بطل دوري روشن السعودي وكأس الملك، نظيره الأهلي، فيما يواجه النصر، وصيف البطولتين، التعاون، رابع ترتيب الدوري.