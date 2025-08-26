لن تروه معي.. فيريرا يعلن خروج نجم الزمالك من حساباته تماما

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، خروج أحد نجوم فريقه من حساباته تماماً في الموسم الحالي.

وفاز الزمالك على حساب ضيفه فاركو بهدف دون رد مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري على ملعب السلام بالقاهرة.

وتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة.

تصريحات فيريرا

عبر مدرب الزمالك عن سعادته بالفوز على حساب فاركو واعتلاء صدارة ترتيب الدوري هذا الموسم.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه قدم مستويات طيبة واستحق الفوز رغم إهدار عدة محاولات أمام مرمى المنافس.

وتطرق المدرب البلجيكي إلى مشاركة لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ أساسياً في قيادة الهجوم رغم عدم تسجيله أي أهداف.

وأكد فيريرا أن الدباغ جاهز بدنياً ويستحق قيادة هجوم الزمالك لأنه يبذل مجهوداً كبيراً لخلخلة دفاعات المنافسين.

وأعلن المدرب البلجيكي خروج لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري من حساباته نهائياً قائلاً:" لن ترون سيف الجزيري معي ولن يشارك في الموسم الحالي وستعلمون السبب فيما بعد".

ويرتبط النجم التونسي بعقد مع الزمالك حتى صيف 2027.. وحرص على دعم فريقه بالحضور في مدرجات ستاد القاهرة.