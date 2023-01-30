ترتيب الدوري التونسي: الترجي ينتزع فوزا مثيرا من النجم الساحلي (فيديو)

انتزع الترجي فوزا مثيرا بنتيجة 2/1 على النجم الساحلي في مباراة الفريقين في المجموعة الأولى من الدوري التونسي، اليوم الإثنين.

وسدد حمدو الهوني كرة ضعيفة أبعدها علي جمل حارس النجم الساحلي لكن أنيس البدري وضعها في المرمى في الدقيقة 43.