ترتيب الدوري التونسي: الترجي ينتزع فوزا مثيرا من النجم الساحلي (فيديو)
انتزع الترجي فوزا مثيرا بنتيجة 2/1 على النجم الساحلي في مباراة الفريقين في المجموعة الأولى من الدوري التونسي، اليوم الإثنين.
وسدد حمدو الهوني كرة ضعيفة أبعدها علي جمل حارس النجم الساحلي لكن أنيس البدري وضعها في المرمى في الدقيقة 43.
ونجح أصيل الجزيري في تسجيل هدف التعادل للنجم الساحلي في الدقيقة 79 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
لكن غيث الوهابي سجل هدف التقدم والفوز للترجي في الدقيقة 86، من ضربة رأسية.
وفاز الترجي للمرة السابعة وتعادل 3 مرات مقابل خسارة وحيدة، في حين خسر النجم الساحلي للمرة الثانية وتعادل مرة وحيدة وفاز 8 مرات.
ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن الترجي الثاني، وحامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة.
وفي مباريات أخرى ولحساب المجموعة الأولى تعادل الصفاقسي سلبيا مع النادي البنزرتي.
ولحساب المجموعة الثانية فاز النادي الأفريقي 3/0 على أولمبيك سيدي بوزيد، والاتحاد المنستيري 2/0 على مستقبل سليمان، وتعادل الأولمبي الباجي 1/1 مع اتحاد بن قردان.