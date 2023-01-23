تسريبات تكشف القميص الأساسي لريال مدريد في الموسم الجديد (صور)

سربت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، قميص ريال مدريد للموسم المقبل 2023/2024.

وكما هي العادة في ريال مدريد ظهر القميص باللون الأبيض بالكامل، مع تواجد 3 خطوط ذهبية على الرقبة والكتفين والجانبين.