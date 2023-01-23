تسريبات تكشف القميص الأساسي لريال مدريد في الموسم الجديد (صور)
ريال مدريد يلعب مع أتلتيكو مدريد يوم الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
سربت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، قميص ريال مدريد للموسم المقبل 2023/2024.
وكما هي العادة في ريال مدريد ظهر القميص باللون الأبيض بالكامل، مع تواجد 3 خطوط ذهبية على الرقبة والكتفين والجانبين.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ حيث يملك الميرنغي41 نقطة ويتأخر بـ3 نقاط عن برشلونة المتصدر.
ويلعب ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، يوم الخميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد الشهر المقبل أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما سيلعب في كأس العالم للأندية في المغرب.
وخسر ريال مدريد قبل أيام 1/3 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.