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رياضة

انتهاء التمرد.. شقيق حسام عبد المجيد يوجه رسالة رائعة إلى الزمالك

انتهاء التمرد.. شقيق حسام عبد المجيد يوجه رسالة رائعة إلى الزمالك
حسام عبد المجيدالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 6:21 ص

وجه إسلام عبد المجيد، شقيق حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، رسالة رائعة لإدارة النادي الأبيض، في ظل العروض الأخيرة المقدمة لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان حسام عبد المجيد أكد لإدارة الزمالك الفترة الماضية رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، والخروج من بوابة النادي بشكل يليق به وبناديه، حيث كان يترقب العديد من العروض الرسمية لأندية بلجيكية وروسية.

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وشدد اللاعب لإدارة ناديه على أنه حال عدم وصول عرض يليق به وبنادي الزمالك سيكون قرار التجديد للقلعة البيضاء هو الأقرب، خاصة في ظل تلقيه وعدا من الإدارة بالموافقة على احترافه فور وصول عرض مميز.

ويواصل نادي الزمالك تحركاته الجادة لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يولي مسؤولو الأبيض هذا الملف أهمية قصوى.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "شقيق حسام عبد المجيد أكد أن كل المفاوضات بين اللاعب والأندية الأوروبية انتهت بالفشل؛ لأن المقابل المالي ضعيف للغاية، ويروا أن الزمالك له حق عليهم ولا يرتضون تحقيق مصلحتهم دون تحقيق النادي الأبيض مصلحته، كما أن المشروع الرياضي الذي عرض على اللاعب قصير الأمد ولا يمكن أن يحقق منه حسام أكبر مردود فني على مدار الفترات المقبلة".

 

وأوضح شقيق اللاعب أن الأقرب حاليا هو تمديد حسام عبد المجيد عقده، وهناك جلسة ستعقد خلال الأيام المقبلة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، من أجل تعديل عقده؛ لأنه واحدا من اللاعبين الذين يحصلون على مقابل زهيد جدا، تسعى الإدارة لوضعه ضمن الفئة الأولى تقديرا لمستوياته التي قدمها الفترة الماضية.

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