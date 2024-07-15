خطوة جديدة تقرب علي جاسم من الانتقال للدوري الإيطالي

قطع اللاعب العراقي علي جاسم خطوة جديدة تقربه من الانتقال إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

ويستعد علي جاسم لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وتنطلق منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس يوم 24 يوليو الجاري، والتي تشهد مشاركة منتخب العراق ضمن منافسات المجموعة الثانية بجانب المغرب وأوكرانيا والأرجنتين.

وكشفت القناة الرابعة العراقية عن حصول علي جاسم على موافقة رسمية من بعثة المنتخب الأولمبي على الخروج من المعسكر الإعدادي لخوض أولمبياد باريس من أجل إكمال إجراءات انتقاله إلى نادي كومو الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن يوقع علي جاسم عقود انتقاله إلى نادي كومو خلال الساعات القليلة القادمة.

ولعب علي جاسم في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي القوة الجوية قادمًا من نادي الكهرباء.

ودخل علي جاسم دائرة اهتمامات النادي الإيطالي بناء على ترشيح المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الذي قاد الفريق للعودة إلى "الكالتشيو" في الموسم المقبل.

ومثل علي جاسم جميع المنتخبات العراقية، حيث لعب 3 مباريات مع منتخب الناشئين، و9 مع منتخب الشباب، و10 مباريات مع المنتخب الأولمبي، و11 مباراة مع الفريق الأول، وجميعهم وعمره لم يتخطَّ الـ20 عامًا.