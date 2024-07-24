فوجئ عالم الفروسية بانتشار فيديو للبطلة الأولمبية البريطانية شارلوت دوجاردان، وهي تعذب حصانها في الإسطبل بالسوط؛ ما دعا الاتحاد الدولي للفروسية للتدخل وإعلان إيقافها "مؤقتًا" لمدة ستة أشهر، ما يعني عدم مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث كانت تأمل أن تصبح أكثر لاعبة أولمبية تتويجًا في بريطانيا.

يظهر الفيديو دوجاردان، وهي تستخدم السوط مرات عدّة لضرب أرجل الحصان خلال ما يبدو أنه جلسة تدريب في إسطبل.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية في بيان إن دوجاردان متورطة في سلوك "مخالف لمبادئ رعاية الخيول"، بعد انتشار فيديو، وهي تجلد الحصان.

وأعلنت شارلوت دوجاردان بدورها انسحابها من أولمبياد باريس 2024 وسط مزاعم بأنها استخدمت هذه الممارسة في الماضي.

وقالت اللاعبة في بيانها: "ظهر مقطع فيديو يعود إلى أربع سنوات يظهر أنني ارتكبت خطأ في الحكم خلال جلسة تدريبية، ما حدث كان بعيدًا عن طبيعتي تمامًا، ولا يعكس الطريقة التي أقوم بها بتدريب خيولي أو تلاميذي، ولكن ليس هناك أي عذر، أشعر بخجل شديد، وكان يجب أن أكون قدوة أفضل في تلك اللحظة".

وكان بإمكان دوجاردان أن تصبح أكثر رياضية بريطانية أولمبية تتويجًا بالميداليات، في حال حصولها على ميدالية من أي لون في باريس، لفضّ شراكتها مع لورا كيني بست ميداليات.

وكان مقررًا أن تنافس دوجاردان في منافسات الترويض الفردي والفرق في الألعاب الأولمبية في باريس إلى جانب كارل هيستر وبطلة العالم لوتي فراي.

وفازت دوجاردان بثلاث ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين في ألعاب لندن وريو وطوكيو.