موعد "النهائي" الحاسم بين الأهلي طرابلس والهلال بنغازي لتحديد بطل الدوري الليبي

انحصرت المنافسة على التتويج بلقب الدوري الليبي للمحترفين بين الأهلي طرابس والهلال بنغازي وذلك في أعقاب الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من منافسات مرحلة سداسي التتويج التي جرت اليوم الأربعاء.

وحقق الأهلي طرابلس فوزا عريضا على نادي السويحلي (3 ـ 0) ليرفع رصيده إلى 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد، وذلك قبل جولة واحدة على نهاية السباق.

وأحرز أهداف الأهلي طرابلس المدافع الرواندي تيري مانزي بضربة رأسية، والتونسي غيلان الشعلالي من ضربة حرة مباشرة قبل أن يضيف عمران الهدف الثالث في أواخر المباراة.

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وفي مباراة لحساب الجولة ذاتها، حقق الهلال بنغازي فوزا ثمينا على الاتحاد (1 ـ 0) بهدف أحرزه المهاجم فيصل البدري من ركلة جزاء في الدقيقة 75 ليمنح فريقه فرصة فريدة للمراهنة على اللقب والاستمرار في المنافسة بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط.

ويملك الأهلي طرابلس 10 نقاط في المرتبة الأولى بينما يأتي الهلال بنغازي ثانيا برصيد 8 نقاط.

ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة يوم الأحد المقبل من أجل حسم اللقب، إذ ستكون المباراة بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري.

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ويملك فريق المدرب حسام البدري فرصة كبيرة للتتويج عندما يلاقي الهلال بنغازي، إذ سيكون الفوز أو التعادل مرادفين للصعود على منصة اللقب والتأهل لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الهلال بنغازي إلى الفوز على الأهلي طرابلس كخيار وحيد من أجل التتويج باللقب.

وتقام المباراة يوم الأحد 10 أغسطس في مدينة ميلانو انطلاقا من الساعة 05.30 مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 07.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة)، وسيتم نقلها مباشرة على القناة الرياضية الليبية 1.

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وينافس فريقا الأهلي بنغازي والأخضر أيضا على بطاقتين مؤهلتين لدوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية باعتبار أن صاحب المركز الثاني سيلعب دوري الأبطال بينما يشارك صاحب المركز الثالث في الكونفدرالية.

وفي ما يلي مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي:

الأخضر ـ السويحلي

الهلال بنغازي ـ الأهلي طرابلس

الأهلي بنغازي الاتحاد طرابلس.

وكان نادي النصر بنغازي هو من أحرز لقب النسخة الماضية التي دارت مبارياتها الحاسمة أيضا في إيطاليا.