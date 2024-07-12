ريال مدريد يوجّه الدعوة لزيدان لحضور حفل تقديم كيليان مبابي

وجه نادي ريال مدريد الإسباني الدعوة لنجم الفريق ومدربه السابق، الفرنسي زين الدين زيدان لحضور حفل تقديم الوافد الجديد على الفريق الملكي كيليان مبابي، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن حفل تقديم مبابي سيكون فخما وأسطوريا، إذ بجانب العدد القياسي للجماهير التي ستحضر تقديم النجم الفرنسي (25 عاما)، وذلك في ملعب بيرنابيو معقل الميرينغي، سيكون هناك الكثير من الشخصيات التي ساهمت في صنع التاريخ في النادي طوال السنوات الماضية ومن بينها النجم زين الدين زيدان الذي تألق في مدريد لاعبا ثم مدربا.

ولم تشر "ريليفو" ما إذا كان زيدان سيلبي دعوة بيريز أم لا، لكنها رجحت أن يكون قائد منتخب فرنسا السابق حاضرا يوم الثلاثاء في المنصة الشرفية لملعب سان تياغو بيرنابيو.

وكان ريال مدريد أعلن في بيان رسمي على موقعه على الإنترنت أنه سيقدم نجمه الجديد في ملعب سانتياغو بيرنابيو، في 16 يوليو الجاري، كما كشف أن مبابي سيحمل القميص رقم 9 في الموسم المقبل وهو الرقم ذاته الذي كان حصل عليه أسطورة الريال كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى مدريد في 2009.