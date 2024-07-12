logo
رياضة

ريال مدريد يوجّه الدعوة لزيدان لحضور حفل تقديم كيليان مبابي

سيتم تقديم كليان مبابي يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري في ملعب سان تياغو بيرنابيو
ريال مدريد يوجّه الدعوة لزيدان لحضور حفل تقديم كيليان مبابي
فلورنتينو بيريز وزيدان
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 11:31 م

وجه نادي ريال مدريد الإسباني الدعوة لنجم الفريق ومدربه السابق، الفرنسي زين الدين زيدان لحضور حفل تقديم الوافد الجديد على الفريق الملكي كيليان مبابي، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن حفل تقديم مبابي سيكون فخما وأسطوريا، إذ بجانب العدد القياسي للجماهير التي ستحضر تقديم النجم الفرنسي (25 عاما)، وذلك في ملعب بيرنابيو معقل الميرينغي، سيكون هناك الكثير من الشخصيات التي ساهمت في صنع التاريخ في النادي طوال السنوات الماضية ومن بينها النجم زين الدين زيدان الذي تألق في مدريد لاعبا ثم مدربا.

ولم تشر "ريليفو" ما إذا كان زيدان سيلبي دعوة بيريز أم لا، لكنها رجحت أن يكون قائد منتخب فرنسا السابق حاضرا يوم الثلاثاء في المنصة الشرفية لملعب سان تياغو بيرنابيو.

وكان ريال مدريد أعلن في بيان رسمي على موقعه على الإنترنت أنه سيقدم نجمه الجديد في ملعب سانتياغو بيرنابيو، في 16 يوليو الجاري، كما كشف أن مبابي سيحمل القميص رقم 9 في الموسم المقبل وهو الرقم ذاته الذي كان حصل عليه أسطورة الريال كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى مدريد في 2009.

رياضةأخبار ريال مدريدكيليان مبابي

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC