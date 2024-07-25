كشفت تقارير إخبارية سعودية أن اتفاقا رسميا حصل بين إدارة نادي الاتفاق ونظيرتها في النصر على شراء العام المتبقي من عقد المدافع عبدالله مادو تمهيدا لانضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن عبدالله مادو، الذي لا يزال عقده مع النصر ساريا حتى يونيو 2025، سينتقل إلى نادي الاتفاق بعقد يمتد حتى صائفة 2028، وذلك بعد أن حمل قميص الاتفاق في موسم 2023 ـ 2024 على سبيل الإعارة.

ويشارك عبدالله مادو (31 عاما) حاليا مع النصر في المعسكر الإعدادي الذي يقام في البرتغال، وخاض اللاعب المباراة الودية التي جمعت فريقه أمس الأربعاء مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي، والتي انهزم فيها رفاق ساديو ماني بهدف دون رد.

وخاض عبدالله مادو مع نادي الاتفاق 12 مباراة في الموسم الماضي ضمن الدوري السعودي للمحترفين قبل أن يعود لنادي النصر، لكن بقاءه مع الفريق لن يدوم سوى فترة التحضيرات لينتقل إلى الاتفاق بعد قرار المدرب لويس كاسترو عدم الحاجة إليه في تشكيلة النصر للموسم الجديد.