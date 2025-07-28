المطلب الجماهيري الأول.. جون إدوارد يتعاقد مع مهاجم الزمالك (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن حسم جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تفاصيل التعاقد مع المهاجم الجديد المزمع انضمامه للفريق الأبيض خلال الميركاتو الحالي.

ويواصل نادي الزمالك تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، ومن المنتظر أن يُعلَن خلال الساعات القليلة المقبلة عن صفقات جديدة محلية للفريق.

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وكانت إدارة الزمالك قد تعاقدت مع الفرنسي تيدي أوكو، قادمًا من لوزيرن السويسري، ولكن الصفقة واجهت عقبات كبيرة، وتراجع اللاعب عن اتفاقه وعاد إلى سويسرا رافضًا إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء، وسط تقارير متضاربة عن الأسباب؛ حيث تردد أن البعض تدخل وحذر اللاعب من عدم قدرة الزمالك على منح اللاعبين مستحقاتهم المالية، فيما ذكرت تقارير أخرى أن النجم الفرنسي تلقى عرضًا أكبر من نادي الرياض السعودي.

وشهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة من أجل إعادة المفاوضات بين الزمالك وتيدي أوكو، لحل الأزمة التي تسببت في تعطل انضمامه للفريق الأبيض، رغم خضوعه للكشف الطبي ونجاحه في اجتيازه، أو قيام النادي ببيع عقده للنادي الذي يريده.

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ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "جون إدوارد أنهى كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر لينضم إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد، وهناك تكتم شديد وسرية تامة حول الصفقة؛ كي لا يتكرر ما حدث مع تيدي أوكو من تدخل وكلاء أفسدوا الموضوع، وينتظر النادي ما تسفر عنه المباحثات أولًا مع سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك الحالي، الذي يرفض الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة، رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية سعودية".

وأضاف التقرير: "حال حسم المفاوضات لرحيل سيف الجزيري سيتم الإعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد الذي أنهى مع جون إدوارد كل التفاصيل وبنود التعاقد".