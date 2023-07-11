سعيد الناصيري يقرر الرحيل عن رئاسة نادي الوداد المغربي

اتخذ سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، قرارًا بالرحيل عن منصبه، تنفيذًا لمطالب الجماهير التي طالبته بهذا الأمر، مؤخرًا، بعد الموسم الصفري للفريق الأول لكرة القدم، الذي عرضه للانتقادات.

وأصبح الوداد على صفيح ساخن، إثر الموسم المنقضي الذي لم يشهد أي لقب، بعدما كان الفريق منافسًا على لقب الدوري وخسره في الأمتار الأخيرة لصالح فريق الجيش الملكي، وأيضًا لقب دوري أبطال أفريقيا الذي خسره لصالح الأهلي المصري، ثم الخروج من بطولة الكأس، بالخسارة أمام الغريم الرجاء بهدف دون رد.

وأعلن نادي الوداد الرياضي، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي عن فتح باب الترشيحات لمنصب الرئيس، خلفًا للناصيري.