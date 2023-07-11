سعيد الناصيري يقرر الرحيل عن رئاسة نادي الوداد المغربي
اتخذ سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، قرارًا بالرحيل عن منصبه، تنفيذًا لمطالب الجماهير التي طالبته بهذا الأمر، مؤخرًا، بعد الموسم الصفري للفريق الأول لكرة القدم، الذي عرضه للانتقادات.
وأصبح الوداد على صفيح ساخن، إثر الموسم المنقضي الذي لم يشهد أي لقب، بعدما كان الفريق منافسًا على لقب الدوري وخسره في الأمتار الأخيرة لصالح فريق الجيش الملكي، وأيضًا لقب دوري أبطال أفريقيا الذي خسره لصالح الأهلي المصري، ثم الخروج من بطولة الكأس، بالخسارة أمام الغريم الرجاء بهدف دون رد.
وأعلن نادي الوداد الرياضي، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي عن فتح باب الترشيحات لمنصب الرئيس، خلفًا للناصيري.
وأوضح البيان أنه "سيتم فتح باب الترشيحات، في وجه من تتوافر فيهم الشروط القانونية، من أجل التقدم بمشروع رئاسة النادي، ووضع كافة الضمانات لتحمل المسؤولية".
وأشار الوداد إلى أنه سيتم فتح باب الترشح، خلال 7 أيام، تحقيقًا لتطلعات الجماهير والتي تعاني من الإحباط بسبب الفترة التي يمر بها فريق الكرة.
ونقلت صحيفة "البطولة" المغربية، تصريحات لسعيد الناصيري، قال فيها: "لم يعد بإمكاني تحقيق آمال الجماهير ومن حقهم المطالبة برئيس جديد، وأي شخص سيقدم الإضافة كرئيس فمرحبًا به، ربما وجودي أصبح يشكل عبئًا ولم تعد لدي نية الترشح من جديد".
واختتم: "لم أقدم استقالتي، لكنني سأبقى حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة".