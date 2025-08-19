خطأ فادح من حارس الاتحاد.. ساديو ماني يسجل أول أهداف السوبر السعودي (فيديو)

افتتح النجم السنغالي ساديو ماني موسمه التهديفي مع النصر بطريقة مثالية، بعد أن منحه حارس الاتحاد حامد الشنقيطي الهدف الأول هدية على طبق من ذهب، ليسجل ماني أول أهداف بطولة كأس السوبر السعودي.

وتقام بطولة السوبر السعودي لأول مرة على أرض هونغ كونغ.

وجاء الهدف في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "هونغ كونغ" ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، في مشهد كرر فيه حارس المنتخب السعودي أخطاءً سابقة كلفته ثمناً باهظاً.

اللاعب الكرواتي ماركو بروزوفيتش تمكن من إرسال كرة عرضية قوية سددها ماني مباشرة، ولم يتمكن الشنقيطي من الإمساك بها أو حتى صرفها بعيداً عن منطقة الخطر، رغم أنها كانت في متناول يده.