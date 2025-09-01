ادفع فيه أي مبلغ.. نور يطالب الاتحاد بشراء نجم النصر السعودي (فيديو)

طالب محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي السابق، إدارة "العميد" بسرعة التحرك للتعاقد مع عبد الإله العمري، مدافع النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط اسم العمري بالرحيل عن النصر هذا الصيف، وسط اهتمام من عدة أندية، أبرزها الاتحاد والقادسية.

وكان الاتحاد ضم العمري الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد، ونجح اللاعب في تقديم أداء مميز فاق التوقعات، حيث ساهم في تتويج الفريق بدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين. هذا التألق دفع المدرب لوران بلان لطلب استمراره مع الفريق، سواء بتجديد إعارته أو التعاقد معه نهائيا.

وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "مهم جدًا بقاء نغولو كانتي مع الاتحاد، وأي لاعب آخر يمكن أن يرحل، لكن عبد الإله العمري يجب أن يستمر. خلال الموسم الماضي حقق مع الفريق الدوري والكأس، ولعب بروح قتالية وكان شاري النادي، وهو لا يزال في عمر الـ26".

وأضاف: "المبلغ المتداول الذي يطلبه النصر، سواء 70 أو 75 مليون ريال، لا يشكل فارقا. اللاعب سيخدم الفريق لمدة 5 سنوات بأداء قوي. في المقابل، النادي يدفع مبالغ كبيرة باليورو للتعاقد مع لاعبين أجانب قد ينجحون أو لا، بينما العمري متأقلم وجاهز لتقديم الإضافة".