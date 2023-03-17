وزارة الرياضة تشكل لجنة تحقيق بعد منع الأهلي السعودي من القيد لفترتين متتاليتين

كشفت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم سيشكلان لجنة للتحقيق في العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الأهلي السعودي.

وكانت فضائية "SSC" قد ذكرت أن النادي الأهلي يواجه خطر الإيقاف والمنع من القيد لفترتين متتاليتين من الفيفا، بسبب القضايا والمخالفات الكثيرة التي تم رفعها ضد النادي خلال السنوات الماضية.

وأوضحت "عكاظ" أن وزارة الرياضة ستقدم دعمها للأهلي كما قدمته خلال الفترة الماضية لحل جميع القضايا العالقة في الفيفا.