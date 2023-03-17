وزارة الرياضة تشكل لجنة تحقيق بعد منع الأهلي السعودي من القيد لفترتين متتاليتين
كشفت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم سيشكلان لجنة للتحقيق في العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الأهلي السعودي.
وكانت فضائية "SSC" قد ذكرت أن النادي الأهلي يواجه خطر الإيقاف والمنع من القيد لفترتين متتاليتين من الفيفا، بسبب القضايا والمخالفات الكثيرة التي تم رفعها ضد النادي خلال السنوات الماضية.
وأوضحت "عكاظ" أن وزارة الرياضة ستقدم دعمها للأهلي كما قدمته خلال الفترة الماضية لحل جميع القضايا العالقة في الفيفا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عقوبة الأهلي ستبدأ من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولمدة فترتين بسبب المطالبات المالية المتراكمة على النادي.
وفي السياق ذاته أفاد المستشار القانوني أحمد الشيخ، أن الفيفا عاقب الأهلي رياضيا بمنعه من التسجيل لفترتين وإلزامه بدفع 4 ملايين، وذلك لتكرار المخالفات بقضايا متعددة من أبرزها قضية حمدي النقاز.
وكان عبدالرحمن الحميدي عبر "SSC"، قال: القرار جاء بسبب قضية لويس غرابان، بسبب عدم مقدرة الأهلي على إتمام التحويل البنكي، والتزام النادي ببنود العقد المبرم بين الطرفين".
وشدد على أن الصفقات الثلاث التي أبرمها النادي خلال الفترة الأخيرة: وهي عبدالله عطيف، سميحان النابت، فهد الرشيدي، ولكن لن يستطيع الأهلي تسجيلها إلا بعد تسوية العقوبة.
كما أفادت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي ستعقد اجتماعا للنظر في القرار الذي صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث صرحت المصادر أن الإدارة ستقوم بإعداد رد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يتضمن طلب التدابير الوقتية.
وأضافت أنه سيتم تقديم كل ما يثبت أن تعاقد النادي مع الثلاثي سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبدالله عطيف كان قبل صدور قرار المنع من التسجيل.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول دوري يلو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم المتصدر.