وفاة صادمة.. العثور على جثمان لاعب عراقي في تركيا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تلقت الأوساط الرياضية العراقية خبراً صادماً بوفاة اللاعب باسل سعد بعد اختفائه لفترة طويلة قاربت حوالي 9 شهور.

وحاول باسل سعد الهجرة من تركيا إلى الجزر اليونانية قبل أن يلقى مصرعه بعد العثور على جثمانه في الساعات الماضية.

باسل سعد كان لاعبا في فريق نفط البصرة العراقي لكرة القدم، وهاجر قبل 9 أشهر إلى تركيا بحثا عن حياة جديدة.

وأثار اختفاء اللاعب عاصفة من الجدل قبل العثور على جثمانه مفارقاً الحياة بعد محاولته الهجرة.

وحسب اللاعب العراقي سامي جبر فإن باسل سعد تعرض للظلم من أندية البصرة، مؤكدًا أنه لم يخبر أيًا من أصدقائه بقرار الهجرة ليختفي لمدة 9 أشهر.

سامي جبر يتحدث عن اللاعب المفقود باسل سعد وماهوه مصيرة

وأشار إلى أن اللاعبين في البصرة يتعرضون للظلم من طرف الإدارات وهو ما قد يدفعهم للهجرة.

وشكلت وفاة اللاعب باسل سعد صدمة لأوساط كرة القدم خصوصًا في البصرة، حيث شهد بعض زملائه بكونه كان لاعبا جيدا، واستحق مساراً أفضل لولا الظلم والتهميش وعدم منحه الفرصة.