كشفت تقارير إعلامية عن حدوث أزمة في معسكر نادي الهلال السعودي بين الثنائي علي البليهي وسالم الدوسري مع سعود عبد الحميد، نجم الفريق، والذي يعيش موقفًا صعبًا داخل الفريق لرغبته في الرحيل في ظل رفض كبير من إدارة فهد بن نافل.

وتم تداول تقارير مؤخرًا عن حدوث أزمة كبيرة في معسكر الهلال، بسبب تدخل قوي من سعود عبد الحميد على قدم سالم الدوسري؛ ما كاد أن يتسبب في إصابة قوية، وحدث نفس الموقف مع زميله علي البليهي.

تشهد علاقة عبد الحميد مع ناديه الحالي الهلال توترًا كبيرًا، بعد رفض الظهير الأيمن تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2025، وقام على إثر ذلك مدرب الفريق، جورجي جيسوس، باستبعاد اللاعب من حساباته مهددًا إياه بالتجميد على دكة البدلاء الموسم المقبل.

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من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، حقيقة ما حدث في معسكر الفريق، عبر إحدى المساحات على منصة "إكس"، قائلًا: "فيه مثال دارج يقول (ما فيه دخان دون نار)، وحدثت مشكلة بالفعل بين البليهي وسعود عبد الحميد، ولكن مثلما تم تصويره وهذا يحدث في التدريبات اليومية العادية ومجرد احتكاك بين اللاعبين، وأيضًا حصل مع سالم الدوسري وهو الأمر تطور لملاسنات بالكلام ولكن لم يحدث اشتباك بالأيدي ولم يتجاوز الحد غير المقبول، وهو شيء عادي يحدث في التدريبات، وهذا حسب ما وصلني ولا يمكن أن أنفي هذه المعلومات".

ويُعد عبد الحميد من أهم اللاعبين السعوديين في السنوات الماضية، ويمتاز بسرعته العالية ومجهوده الرائع وتأديته الواجبين الهجومي والدفاعي بالشكل المطلوب.

وفي يناير 2022، استطاع الهلال الحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد.

وساهم صاحب الـ25 عامًا في حصد الهلال للثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، بعد الحصول على ألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وخلال مسيرته مع الهلال، شارك عبد الحميد في 113 مباراة عبر كل المسابقات، واستطاع هز الشباك 5 مرات، إضافة إلى تقديمه 18 تمريرة حاسمة، علمًا بأن لديه 33 مواجهة دولية مع المنتخب السعودي، أحرز خلالها هدفًا وصنع 3 آخرين.