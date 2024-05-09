نادال يتجاوز بيرجس في الدور الأول لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

وواجه نادال، الذي حقق اللقب في روما عشر مرات آخرها في 2021، اختبارا صعبا أمام بيرجس (24 عاما) في مباراة امتدت قرابة ثلاث ساعات على الملعب الرئيسي وسيلعب في الدور الثاني أمام البولندي هوبرت هوركاش المصنف السابع.

وتمكن نادال (37 عاما) والمصنف الأول على العالم سابقا من كسر الإرسال أولا ليجعل النتيجة 3-1 في المجموعة الافتتاحية، لكن بيرجس استفاق مباشرة ليرد بكسر إرسال نادال مرتين ليجعل النتيجة 5-4 قبل الحفاظ على إرساله والفوز بالمجموعة.

لكن نادال استعاد الهدوء وبدأ المجموعة الثانية بطريقة رائعة، وتقدم 3-صفر بعدما كسر إرسال منافسه مبكرا ليعادل نتيجة المباراة.

وكسر نادال إرسال منافسه مبكرا أيضا في بداية المجموعة الحاسمة ليتقدم 2-1.

وحصل بيرجس على أربع فرص لكسر الإرسال عندما كان متأخرا 4-2، لكنه أضاع فرصته للعودة إلى المباراة وأنهى نادال المهمة.