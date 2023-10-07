يوفنتوس يدرس فسخ عقد بوغبا

وبعد هذا الفحص يصبح إيقاف بوغبا نهائيًا، في انتظار الحكم في القضية، حيث يمنع على اللاعب ممارسة الأنشطة اليومية المنتظمة المرتبطة بكرة القدم (التدريب والمباريات).

وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إن يوفنتوس ينتظر الإجراءات المتخذة ضد بوغبا الذي يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس أجرى تحليلاً معمقًا فور تلقيه خبر الإيقاف الاحترازي لبوغبا من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات الشهر الماضي.

وكان بوغبا يدرسان فسخ التعاقد اللاعب الأعلى أجرًا في يوفنتوس براتب صافٍ يبلغ 8 ملايين، بالإضافة إلى مليونين كمكافآت.