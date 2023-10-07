يوفنتوس يدرس فسخ عقد بوغبا
قالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إن يوفنتوس يدرس فسخ التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.
ويواجه بوغبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد التأكد من نتيجة اختبار هرمون التستوستيرون.
والشهر الماضي، تم إيقاف بوغبا، البالغ من العمر 30 عامًا مؤقتًا، بعد سقوطه في اختبار للمنشطات الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة "ذا صن" فقد أثبتت العينة الاحتياطية لبوغبا إيجابية الفحص.
وبعد هذا الفحص يصبح إيقاف بوغبا نهائيًا، في انتظار الحكم في القضية، حيث يمنع على اللاعب ممارسة الأنشطة اليومية المنتظمة المرتبطة بكرة القدم (التدريب والمباريات).
وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" إن يوفنتوس ينتظر الإجراءات المتخذة ضد بوغبا الذي يواجه خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس أجرى تحليلاً معمقًا فور تلقيه خبر الإيقاف الاحترازي لبوغبا من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات الشهر الماضي.
وكان بوغبا يدرسان فسخ التعاقد اللاعب الأعلى أجرًا في يوفنتوس براتب صافٍ يبلغ 8 ملايين، بالإضافة إلى مليونين كمكافآت.
وخلال فترة الإيقاف المؤقت، ينخفض الراتب بشكل كبير إلى الحد الأدنى للأجور البالغ 42 ألفًا و477 يورو سنويًا، وفقًا لما تقتضيه اللوائح كما ذكرت "لاغازيتا".
وأفادت بأنه إذا تم إيقاف بوغبا لأكثر من 6 أشهر، سيكون يوفنتوس في وضع يسمح له بإنهاء العقد، وهو تقييم سيتم إجراؤه على أي حال مع بيئة اللاعب، التي أبدت تعاونًا منذ بداية الأمر.
وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس سيكون أيضًا في وضع يسمح له بطلب التعويض عن الأضرار.
ويفكر يوفنتوس، حاليًا، في إنهاء العقد مع بوغبا بنهاية الموسم الحالي أو قبل يونيو المقبل.