بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لدوري السوبر الأوروبي: الأندية يجب أن تتحكم في مصيرها
يعد الألماني بيرند ريتشارت، الرئيس التنفيذي لشركة شركة "إيه.22 سبورتس"، الداعمة لإقامة دوري السوبر الأوروبي، الشخص الذي اختارته أندية دوري السوبر الأوروبي للتحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وفي الأسبوع الماضي التقى بيرند ريتشارت مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية حوارًا مع بيرند ريتشارت، جاء كالتالي:
كيف كان الاجتماع مع اليويفا؟ هل تم إحراز تقدم في هذا الحوار؟
لقد بدأنا حوارًا لأن لدينا العديد من الرسائل التي يجب أن يعرفها الناس، بما في ذلك اليويفا. لدينا تعديلات مهمة مثل جعل المنافسة مفتوحة وإزالة مفهوم الأعضاء الدائمين.
وأضاف: "أردنا التأكد من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمنحنا حرية التحدث مع الأندية وبقية اللاعبين في عالم كرة القدم. لقد حصلنا على هذا الالتزام وكان مهمًا للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أنه كان إيجابيًا".
لكن بعد ذلك الاجتماع، أصدر اليويفا بيانًا أبقى فيه على معارضته لدوري السوبر الأوروبي؟
لقد حاولنا تحقيق أقصى استفادة من الاجتماع. كنا حاضرين برسائل معقولة، أجرينا مع بعضهم حوارًا مثيرًا للاهتمام وآخرون أرادوا فقط إرسال رسالتهم دون نية إجراء حوار. كان هناك كل شيء في الغرفة. حوارنا صادق ونريد نقله إلى عالم كرة القدم ككل.
في أي مرحلة دوري السوبر الأوروبي الآن؟
ما يثير قلقنا في الوقت الحالي هو معرفة ما إذا كان هناك إجماع في عالم كرة القدم لمحاولة تحسين كرة القدم. تواجه كرة القدم مشاكل خطيرة ويجب أن تستعيد مكانتها المتميزة باعتبارها الرياضة الأكثر عالمية".
وتابع: "نود الحديث عن الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه العديد من الأندية والذي تفاقم مع أزمة فيروس كورونا. يجب أن يكون أحد الحلول هو التحكم في التكاليف واللعب النظيف المالي المباشر".
وأتم: "النقطة الثالثة، وهي مهمة للغاية، هي إدارة كرة القدم. لقد أوضح خوان لابورتا ذلك بوضوح. يجب أن تكون الأندية هي صاحبة مصيرها. ليس من المفهوم أن الأندية هي التي تدير المنافسة في الدوريات، وليس هذا هو الحال على المستوى الأوروبي".
برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس هم الأندية التي تقود المشروع. هل هناك المزيد من الأندية على استعداد للانضمام إليه؟
هناك المزيد من الأندية التي تعتقد أن كرة القدم الأوروبية بحاجة إلى الإصلاح، لقد بدأ الحوار ومن المثير محاولة استكمال الصورة الحالية وتقديم حلول من خارج النظام.
هل من الضروري حقًا أن تنضم الأندية الإنجليزية إلى المشروع؟
من المهم أن يشكلوا جزءًا من الحوار الذي فتحناه، تمكنت من تقديم مباريات ذات فائدة قصوى كل أسبوع، لا يمكننا أن نغض الطرف عن الدوري الإنجليزي.
هل سيكون دوري السوبر الأوروبي هو دوري أبطال أوروبا الجديد أم دوري أبطال أوروبا المتطور؟
هذا ما نريده، تحسينات في المسابقات الأوروبية خلال الأسبوع تكون مكملة للبطولات الوطنية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع.
قال خوان لابورتا، رئيس برشلونة إن دوري السوبر الأوروبي مهم للغاية من الناحية المالية للأندية وإن الفريق الذي يفوز بالمسابقة سيكون قادرًا على كسب أكثر من 300 مليون يورو. هل هذه الأرقام؟
لم يتم تحديد كل شيء بعد ونحن نعمل على ذلك، ولكن الهدف هو خلق منافسة جذابة للغاية من جميع الجوانب، بما في ذلك الجوانب المالية".
هل ستكون هناك أندية ذات مركز ثابت؟
لا. سيكون الأمر كذلك إذا لم تكن هناك صعود وهبوط وكان لابورتا قد صرح بالفعل بوضوح شديد أن الجدارة ستكون في قلب أي شكل، من حق أي نادٍ أن يحلم بالقمة".
وهل سيكون هناك أيضًا نظام مالي صارم للعب النظيف؟
يمكن تحسين الوضع الحالي لأنه الآن هناك أندية تهرب من اللعب النظيف. في الدوري الممتاز، ستكون هذه الأمر واضحا لأن كرة القدم يجب أن تعيش على الموارد التي تولدها وليس التجاوزات التي يتم إنقاذها لاحقًا عن طريق الحقن الخارجية. ستكون هناك قواعد واضحة وسيتم إنفاذها.
يقول معارضو دوري السوبر الأوروبي إن المشجعين سينتهي بهم الأمر بالملل من مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن كل عام؟
أعتقد أن العكس هو الصحيح وهناك المزيد لرؤية بيانات الجمهور. نحن لا نشعر بالملل من المباريات الكلاسيكيو، تمامًا كما في إنجلترا لا يملون من مشاهدة مباراة بين مانشستر وليفربول".
وأضاف: "ما جلبه الكلاسيكو إلى كرة القدم والتنافس بين ميسي وكريستيانو رونالدو هائل. لا يمكن أن تحدث مواجهة كبيرة 4 مرات في سبعين عامًا. هذا ما يطلبه الشباب. الآن يشاهدون كرة القدم في الملخصات وما أريده هو أن يذهبوا إلى الملعب ويشاهدوا 90 دقيقة من المباراة.
هل دوري السوبر الأوروبي هو خلاص كرة القدم؟
أعتقد أن كرة القدم بحاجة إلى الخلاص ونقترح الحلول. آمل أن يكون كل شيء مناسبًا.