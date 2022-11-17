بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لدوري السوبر الأوروبي: الأندية يجب أن تتحكم في مصيرها

وأجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية حوارًا مع بيرند ريتشارت، جاء كالتالي:

كيف كان الاجتماع مع اليويفا؟ هل تم إحراز تقدم في هذا الحوار؟

لقد بدأنا حوارًا لأن لدينا العديد من الرسائل التي يجب أن يعرفها الناس، بما في ذلك اليويفا. لدينا تعديلات مهمة مثل جعل المنافسة مفتوحة وإزالة مفهوم الأعضاء الدائمين.

وأضاف: "أردنا التأكد من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمنحنا حرية التحدث مع الأندية وبقية اللاعبين في عالم كرة القدم. لقد حصلنا على هذا الالتزام وكان مهمًا للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أنه كان إيجابيًا".