بعدما استخدم اسمه للسخرية.. نائب برلماني في غانا يعتذر لهاري ماغواير (فيديو)
اعتذر "إسحاق أدونغو" أحد النواب في البرلمان الغاني للاعب هاري ماغواير، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد استخدام اسمه للسخرية من نائب الرئيس الغاني، في وقت سابق.
عضو البرلمان الغاني إسحاق أدونغو شن، سابقًا، هجومًا ضد "محمد باوميا" نائب رئيس غانا وعضو تطوير الاقتصاد ووصفه بـ" هاري ماغواير" الاقتصاد، وذلك خلال ظهور المدافع الإنجليزي بمستوى كارثي.
وقال أدونغو آنذاك: " باوميا يشكل تهديدًا على الاقتصاد في غانا، تمامًا كما يفعل هاري ماغواير مع الأندية التي يلعب في صفوفها".
وأضاف: "هو يشكل تهديدًا على دفاعات فريقه باستمرار عوضًا عن مساعدتهم".
وبعد تلقيه سيلاً من الانتقادات قام أدونغو بالاعتذار إلى ماغواير أمام جلسة عامة في البرلمان الغاني وقال: "في العام الماضي، فقد كنت سريعًا جدًا في المقارنة بين محمودو بوميا وهاري ماغواير.. سيدي رئيس مجلس النواب، أعتذر الآن لهاري ماغواير".
وأضاف: "سيدي الرئيس، لقد غضبت بشدة عندما استخدمت مدافعك كمثال.. اليوم، تجاوز ماغواير الزاوية، وأصبح يسجل، الآن، الأهداف لمانشستر يونايتد".
ورد ماغواير على فيديو الاعتذار عبر حسابه على منصة "إكس وقال: "تم قبول اعتذار النائب إسحاق أدونغو.. نراكم في أولد ترافورد قريبًا".
وغاب ماغواير عن تشكيلة يونايتد، الموسم الماضي، مع تفضيل تين هاغ لرافائيل فاران، وليساندرو مارتينيز، وفيكتور ليندلوف، في مركز قلب الدفاع، وكان قريبًا من الانتقال إلى وست هام يونايتد في فترة الانتقالات الأخيرة.
ومع ذلك، اختار اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا البقاء، واستغل إصابة فاران ومارتينيز لإعادة اكتشاف نفسه في الفريق الأول ليونايتد، إذ بدأ آخر 8 مباريات في كل المسابقات.