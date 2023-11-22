بعدما استخدم اسمه للسخرية.. نائب برلماني في غانا يعتذر لهاري ماغواير (فيديو)

عضو البرلمان الغاني إسحاق أدونغو شن، سابقًا، هجومًا ضد "محمد باوميا" نائب رئيس غانا وعضو تطوير الاقتصاد ووصفه بـ" هاري ماغواير" الاقتصاد، وذلك خلال ظهور المدافع الإنجليزي بمستوى كارثي.

وقال أدونغو آنذاك: " باوميا يشكل تهديدًا على الاقتصاد في غانا، تمامًا كما يفعل هاري ماغواير مع الأندية التي يلعب في صفوفها".

وأضاف: "هو يشكل تهديدًا على دفاعات فريقه باستمرار عوضًا عن مساعدتهم".