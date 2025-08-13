خوفا من الأثر السلبي.. الأهلي يتخذ قرارا صارما تجاه إمام عاشور

قررت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، إيقاف مفاوضات التجديد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، في الوقت الحالي.

كانت إدارة النادي الأحمر قررت قطع الطريق على الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، ودخلت معه في مفاوضات لتمديد عقده، بالإضافة لوضعه ضمن الفئة الأولى من اللاعبين الذين يتقاضون الرواتب الأعلى، وهو ما صنع أزمة داخل غرفة الملابس، بحسب التقارير، حيث طلب العديد من اللاعبين أيضًا تعديل عقودهم.

ويبدو أن إدارة الأهلي خشيت من التأثير السلبي لهذه المفاوضات وضرب استقرار غرفة الملابس، فقررت إيقافها "مؤقتًا"، خاصة أن اللاعب غائب منذ فترة طويلة ويعمل على مرحلة التأهيل البدني حاليًّا للعودة للمشاركة في المباريات.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي قرر إيقاف التفاوض مع إمام عاشور حتى التوقف الدولي المقبل، لكي يتم التركيز في المرحلة المقبلة، واللاعب أيضًا يتفرغ لرفع كامل مستواه وطاقته بعد فترة الإصابة الطويلة التي وصلت لأكثر من شهرين، وأعتقد أنَّ هناك صعوبة في لحاقه بمباراة فاركو المقبلة، وقد نراه في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المحلي".

إمام عاشور تحدث مؤخرًا مؤكدًا تلقيه تطمينات طبية بأنه قد يخوض المباراة المقبلة ضد فاركو في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري، ليساعد الفريق خاصة في ظل التعثر بالجولة الأولى أمام مودرن سبورت بالتعادل "2-2" وفقدان نقطتين ثمينتين في سباق الدفاع عن اللقب.