ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يفرط في تقدمه أمام ليفربول ويهدر نقطتين في صراع اللقب

فرّط آرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة، لكنه خسر نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان آرسنال في طريقه لتعزيز تصدره للدوري بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي، لكنه يتقدم الآن بست نقاط على حامل اللقب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة إلى جانب مواجهة منتظرة بين الفريقين.