حتى بيراميدز؟.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد خسارة الأهلي السعودي (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتعليق ناري بعد خسارة الأهلي السعودي أمام بيراميدز، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات كأس إنتركونتيننتال.

وتوج بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بالفوز على الأهلي السعودي 3-1.

والتقى فريقا بيراميدز والأهلي السعودي، في إطار مواجهات دور ربع النهائي من مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025، على ملعب الجوهرة بالسعودية، للمنافسة على لقب كأس القارات الثلاثة (كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي).

وتقدم بيراميدز عن طريق المهاجم فيستون مايلي، في الدقيقة الـ21، ثم تعادل الأهلي السعودي، عن طريق مهاجمه الإنجليزي إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، نجح مايلي، من تسجيل هدفين متتاليين، في الدقيقتين الـ71 و الـ75 على الترتيب، ليمنح فريق بيراميدز الفوز.

واستمر بذلك تفوق الأندية المصرية على الفرق السعودية عالميًّا بعد انتصار بيراميدز التاريخي أمام "الراقي".

وبذلك حققت الفرق المصرية الفوز في ثلاث مباريات خلال أربع مواجهات عالمية ضد الأندية السعودية.

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية: "حتى أنت يا بيراميدز تفعل ذلك؟.. مع احترامي وتقديري وإجلالي للفريق، الأهلي المصري مشيناها ومع الزمالك أيضًا، ولكن لا أفهم ما قصة ملعب الإنماء، وبيراميدز ليس فريقًا صغيرًا ولكنه ثقيل وجميل، الكرة تنقل كما يقول الكتاب وكأنه هناك مغناطيس في أقدام لاعبيه، وكل لاعب يعرف دوره بالضبط".

واضاف: "كان هناك أمل أن الأهلاويين يحدثون ملحمة مشابهة لدوري أبطال آسيا للنخبة، والجمهور كان يثق بقوة في اللاعبين، واللاعب الكونغولي مايلي نجم بيراميدز هذا قيمته 2 مليون يورو، وقيمته لا تساوي قيمة لاعب احتياطي في ناد من أندية الوسط بدوري روشن للمحترفين، وحتى مدرب بيراميدز قال قبل اللقاء المال لا يصنع كل شيء، وبالفعل هو يعرف ما يقوله، والأهلي خاص مواجهة ضد فريق مشرف وبيراميدز ليس ظاهرة ولكنه يقدم نتائج متميزة، وحقق دوري أبطال أفريقيا ويستحق الفوز".