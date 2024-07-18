تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني لضربة مدوية خلال الانتقالات الصيفية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

وترغب إدارة برشلونة في تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بصفقات مميزة تستطيع إعادة البارسا إلى سكة البطولات المحلية والقارية.

وخرج برشلونة من منافسات الموسم الماضي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي كما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح منافسه التقليدي ريال مدريد، ولم يفز أيضًا بلقب كأس السوبر الإسباني.

ودفعت هذه النتائج إدارة برشلونة لإنهاء تجربة المدرب تشافي هيرنانديز والاستعانة بالمدرب الألماني هانز فليك لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مفاجأة كبرى تجهزها إدارة برشلونة لتدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل بالتحرك بكل قوة لحسم التعاقد مع اثنين من نجوم المنتخب الإسباني المتوج مؤخرًا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وأشارت الصحيفة إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة طلب من البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي التحرك بكل قوة لحسم التعاقد مع نيكو ويليامز وداني أولمو ثنائي منتخب إسبانيا في الموسم المقبل.

ويرتبط ويليامز بعقد مع أتلتيك بلباو الإسباني حتى عام 2027 وهو نفس حال داني أولمو لاعب لايبزيغ الألماني.

ويبحث ديكو عن التفاوض مع ممثلي اللاعبين بجانب ناديي بلباو ولايبزيغ لحسم الصفقتين أو كسر تعاقد الثنائي بسداد الشرط الجزائي لإتمام التعاقد مع ثنائي لاروخا.