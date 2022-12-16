مباراة فرنسا ضد الأرجنتين.. مبابي ورفاقه يقفون بين ميسي و"لحظة مارادونا"
بعد شهر حافل بالمفاجآت شهد تهديد العديد من الفرق غير المرشحة لتحقيق أي نجاحات في البطولة بتغيير الوضع الراهن لكرة القدم، يأتي نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل وهو يحمل طابعا مألوفا عندما يتنافس منتخبان من العيار الثقيل سعيا للحصول على اللقب العالمي للمرة الثالثة لأي منهما.
وبدا منذ فترة طويلة أن الأرجنتين كانت في الجانب الخطأ عندما تلقت أكبر صدمة في تاريخ البطولة من الناحية الاحصائية بخسارتها أمام السعودية، بينما تعرضت فرنسا، رغم مشاركتها بالصف الثاني، لإحراج من تونس.
وتعافت الأرجنتين لتتصدر مجموعتها، بعدما مرت بختام عصيب لدور المجموعات ثم تغلبت 2/1 على أستراليا في دور الـ16، ثم فرطت في تقدمها 2/0 أمام هولندا عندما اهتزت شباكها بهدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في دور الثمانية قبل أن تتأهل بركلات الترجيح.
لكن الأرجنتين عثرت على إيقاعها أخيرا أمام كرواتيا، حيث تغلبت على الفريق الذي أطاح للتو بالبرازيل، لتتقدم إلى النهائي وهي في أفضل حالاتها.
وبدت فرنسا أفضل فريق في البطولة في أول مباراتين لها في دور المجموعات وتعافت عقب خسارتها المفاجئة أمام تونس لتغير أسلوبها في الانتصار 3/1 على بولندا.
وواجهت فرنسا أصعب اختبار أمام إنجلترا في مباراة رفيعة المستوى بدور الثمانية، حيث أثبتت اللمسات الأخيرة للاعبي فرنسا فاعليتها في الفوز 2/1.
وعلى الرغم من أن فرنسا صنعت القليل من الفرص وكان عليها القيام بالكثير من المهام الدفاعية عندما فازت 2/0 على المغرب في قبل النهائي، إلا أن التأهل للنهائي بدا قدرا محتوما.
وبالطبع ما حدث في المباريات الست السابقة لن يكون مهما على الإطلاق بالنسبة للفريق الذي سينتصر في المباراة السابعة وهي النهائي الذي سيقام في إستاد لوسيل المتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.
لكن القصة التي تتمحور حولها المباراة بالنسبة لمعظم المتابعين في العالم هي ما إذا كان ليونيل ميسي يستطيع معانقة الكأس في المحاولة الخامسة له ليرفعه أخيرا كما فعل مواطنه دييغو مارادونا ويرتقي إلى المكانة نفسها للنجم الراحل في قلوب الشعب الأرجنتيني.
وإذا لم يكن بوسعه تحمل عبء قيادة الفريق عاطفيا كما فعل مارادونا عندما منح الأرجنتين لقبها الثاني في 1986، فمن المؤكد أن ميسي البالغ من العمر 35 عاما قدم لحظات ساحرة على أرض الملعب، وجاءت غالبا في فترات حاسمة بالنسبة للفريق.
وسيشهد نهائي الأحد مشاركة ميسي للمرة 26 في مباراة بكأس العالم لينفرد بالرقم القياسي للأكثر مشاركة في البطولة، وهو ما يرجح أن الانجازات باتت في انتظار المايسترو صاحب البنية الجسدية الضئيلة.
الخروج المبكر للكبار
الرياضة تميل إلى عدم اتباع السيناريو المتوقع، وهذا هو السبب في أن المليارات من البشر يتابعون المباريات في جميع أنحاء العالم ليشاهدوا رفض منتخبات مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكرواتيا والمغرب قبول أدوار "الممثل المساعد" المخصصة لها دوما ليتمكنوا من دفع ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرازيل للخروج مبكرا من السباق على اللقب.
وبالطبع، لن يكون أي شخص في الفريق أو الطاقم التدريبي لفرنسا على وشك الانضمام لكتيبة المعجبين بميسي، اللاعب الذي يجذب مشجعين بالملايين من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الفريق الذي يلعب له.
ويدرك مدافعو فرنسا، الذين حافظوا على شباكهم نظيفة من اللعب المفتوح في أدوار خروج المغلوب، أنهم يجب أن يكونوا في قمة مستواهم البدني والذهني في كل ثانية ضد لاعب يبدو في أغلب الأحيان خارج إطار المباراة قبل أن تنفجر موهبته فجأة، وما يستتبع ذلك من عواقب وخيمة على المنافسين في كثير من الأحيان.
وتدرك فرنسا أيضا أنها بتحركات كيليان مبابي، وغريزة المهاجم التقليدي المتجسدة في أوليفييه جيرو، وإبداع أنطوان غريزمان، فهي تملك ترسانة هائلة من الأسلحة.
ومثلما قدم ميسي هذا المزيج المذهل من القوة والمهارة ليصنع الهدف الثالث للأرجنتين في الفوز 3/0 على كرواتيا في قبل النهائي، قدم مبابي مراوغة رائعة على سرعة عالية مزق بها دفاع المغرب ليصنع الهدف الثاني الحاسم لفرنسا في انتصارها على المنتخب العربي.
وسجل مبابي وجيرو 9 أهداف فيما بينهما في قطر. لكن غريزمان، الذي خاض وبشكل مذهل 74 مباراة متتالية مع منتخب بلاده، هو من يصنع الفارق حين يخترق مناطق لا يحب المدافعون الركض خلفه فيها، قبل أن يرسل تمريرات متقنة وحاسمة لزملائه.
وبعد خسارتها أمام ألمانيا في نهائي 2014، تسعى الأرجنتين لتحقيق الفوز الثالث باللقب بعد 1978 و1986. لكن فرنسا تشكل في المقابل فريق اللحظة الراهنة.
ولن يشكل الوصول إلى النهائي لمرتين متتاليتين الإنجاز الذي سيحظى باهتمام الفرنسيين كثيرا، لكن الانضمام إلى إيطاليا (1938) والبرازيل (1962) باعتباره ثالث منتخب يحتفظ باللقب من شأنه أن يعزز مكانة هذه التشكيلة في الوعي العام الفرنسي جنبا إلى جنب مع تشكيلة 1998 التي حصدت اللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب.