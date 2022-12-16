مباراة فرنسا ضد الأرجنتين.. مبابي ورفاقه يقفون بين ميسي و"لحظة مارادونا"

بعد شهر حافل بالمفاجآت شهد تهديد العديد من الفرق غير المرشحة لتحقيق أي نجاحات في البطولة بتغيير الوضع الراهن لكرة القدم، يأتي نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل وهو يحمل طابعا مألوفا عندما يتنافس منتخبان من العيار الثقيل سعيا للحصول على اللقب العالمي للمرة الثالثة لأي منهما.

وبدا منذ فترة طويلة أن الأرجنتين كانت في الجانب الخطأ عندما تلقت أكبر صدمة في تاريخ البطولة من الناحية الاحصائية بخسارتها أمام السعودية، بينما تعرضت فرنسا، رغم مشاركتها بالصف الثاني، لإحراج من تونس.