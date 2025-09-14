من هو بديل لامين يامال في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا؟

كتب – نور الدين ميفراني

يواجه برشلونة نظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب "يوهان كرويف"، ويعاني الألماني هانزي فليك، المدير الفني للبارسا، بسبب غيابات مهمة ضمن صفوفه، أبرزها النجم الشاب لامين يامال، والهولندي فرينكي دي يونغ.

وقال فليك للصحفيين، يوم السبت، إن يامال سيغيب عن مباراة اليوم في الدوري على أرضه أمام فالنسيا وهناك شكوك حول مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الأسبوع أمام نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

أخبار ذات علاقة وثيقة خطيرة.. ريال مدريد يفضح الحكم مانزانو بوصية نيغريرا لبرشلونة

أخبار ذات علاقة ضربة موجعة لبرشلونة.. لامين يامال يغيب أمام فالنسيا

وغاب يامال، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي برشلونة وإسبانيا، عن التدريب أمس بعد شكواه من عدم شعوره بالراحة.

وقال فليك إنه كان يعاني بالفعل من إصابة، وقد تناول مسكنات للألم ليشارك مع إسبانيا.

وشارك اللاعب الشاب، الذي ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا العام الماضي، لمدة 152 دقيقة في مباراتين بتصفيات كأس العالم على أرض بلغاريا وتركيا الأسبوع الماضي، وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

أخبار ذات علاقة ما حدث عار.. فليك "ينفجر" غضبا بسبب تصرف منتخب إسبانيا تجاه لامين يامال

ويبحث برشلونة، الذي يلعب أول مباراة على أرضه هذا الموسم بعد 3 مباريات خارج القواعد بسبب عدم نهاية الأعمال في ملعب "كامب نو"، لتحقيق الفوز والبقاء قريبًا من غريمه ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

وأهدر برشلونة نقطتين في الجولة الماضية بعد تعادله 1-1 أمام رايو فاليكانو ويملك 7 نقاط مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن المتصدر ويرغب في تقليصها لنقطتين.

ويملك المدرب الألماني عدة خيارات لتعويض غياب لامين يامال، رغم أن غيابه يعتبر مؤثرًا، لكونه يمنح الفريق عدة حلول في الهجوم.

وبإمكان فليك الدفع بالإسباني فيران توريس في الهجوم بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا أو الاعتماد على داني أولمو في الوسط وإشراك مهاجمين.

ويبقى فيران توريس المرشح الأبرز لتعويض لامين يامال في المباراة والتشكيل الرسمي لبرشلونة.