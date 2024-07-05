logo
رياضة

مولر يبكي بعد وداع ألمانيا أمم أوروبا (صور)

مولر يبكي بعد وداع ألمانيا أمم أوروبا (صور)
توماس مولر المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 8:05 م

أجهش توماس مولر، قائد المنتخب الألماني، بالبكاء، بعد خسارة بلاده أمام إسبانيا، في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ووداع البطولة.

وتمكنت إسبانيا من هزيمة ألمانيا في ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي. 

وبدت المباراة بين اثنين من أفضل فرق المسابقة وكأنها نهائي مبكر، وانطلقت في أجواء حماسية على ملعب شتوتغارت الذي امتلأ عن آخره بالجماهير، غالبيتها من الألمان، الذين انفطرت قلوبهم بعدما قدم فريقهم أداء قويا.

وعقب الهزيمة القاتلة، التقطت كاميرا المباراة مولر وهو يبكي، حزنًا على وداع منتخب بلاده.

 

e2f1b7db-b14d-4501-bd41-c28461ed24fe

 

 

 

49b4574c-a3ac-45f1-9699-b1014dfd093e

 

 

وكانت إسبانيا الفريق الأفضل في أول 60 دقيقة، وأهدرت العديد من الفرص قبل أن تحصل على تقدم مستحق بفضل داني أولمو بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أطلق تسديدة قوية من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء.

وسعى منتخب ألمانيا للتعادل، وتمكن من ذلك في الدقيقة 89، حيث سجل فلوريان فيرتز هدفًا في الدقيقة 89 ليجعل النتيجة 1-1، ويأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا عرضية أولمو.

وبعد تغلب إسبانيا على ألمانيا 2-1 في ربع النهائي والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ستواجه الفائز في هذا الدور مع الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا.

المنتخب الألمانيالمنتخب الإسبانييورو 2024

أخبار ذات صلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية
وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية
كندا تهزم فنزويلا بركلات الترجيح وتصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا
كندا تهزم فنزويلا بركلات الترجيح وتصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا
موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا
موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC