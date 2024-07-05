مولر يبكي بعد وداع ألمانيا أمم أوروبا (صور)

أجهش توماس مولر، قائد المنتخب الألماني، بالبكاء، بعد خسارة بلاده أمام إسبانيا، في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ووداع البطولة.

وتمكنت إسبانيا من هزيمة ألمانيا في ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي.

وبدت المباراة بين اثنين من أفضل فرق المسابقة وكأنها نهائي مبكر، وانطلقت في أجواء حماسية على ملعب شتوتغارت الذي امتلأ عن آخره بالجماهير، غالبيتها من الألمان، الذين انفطرت قلوبهم بعدما قدم فريقهم أداء قويا.

وعقب الهزيمة القاتلة، التقطت كاميرا المباراة مولر وهو يبكي، حزنًا على وداع منتخب بلاده.

وكانت إسبانيا الفريق الأفضل في أول 60 دقيقة، وأهدرت العديد من الفرص قبل أن تحصل على تقدم مستحق بفضل داني أولمو بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أطلق تسديدة قوية من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء.

وسعى منتخب ألمانيا للتعادل، وتمكن من ذلك في الدقيقة 89، حيث سجل فلوريان فيرتز هدفًا في الدقيقة 89 ليجعل النتيجة 1-1، ويأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.

وبدا أن المباراة في طريقها لركلات ترجيح بعدما ساد التعادل 1-1 حتى الدقيقة 119، قبل أن يرتقي ميرينو عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل المرمى مستغلا عرضية أولمو.

وبعد تغلب إسبانيا على ألمانيا 2-1 في ربع النهائي والتأهل إلى الدور نصف النهائي، ستواجه الفائز في هذا الدور مع الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا.