ميسي يغري النصر السعودي بـ"أفضل حارس مرمى في العالم"

وفي حواره مع شبكة "ESPN" اختار ليونيل ميسي، زميله في منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، كأفضل حارس مرمى في العالم.

ونال الحارس الأرجنتيني شهرة واسعة خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 عندما ساهم بشكل فعال في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال للمرة الأولى بعد 38 عاما.

ويرى ميسي أن إيميليانو كان له الفضل الأكبر في تأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفضل تألقه خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال ميسي: "أعتقد أنه إذا لم يكن الأفضل في العالم، فهو من بين الأفضل دون أدنى شك، لقد أظهر ذلك في المنتخب الوطني وفي ناديه".

وجاءت كلمات ميسي، بعد تقرير دخول النصر السعودي في مفاوضات جادة مع إيميليانو مارتينيز، لتغري إدارة "العالمي" بالتمسك بالمفاوضات مع الحارس الأرجنتيني.