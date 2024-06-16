ميسي يغري النصر السعودي بـ"أفضل حارس مرمى في العالم"
أغرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نادي النصر السعودي، باستمرار مفاوضاتهم مع إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب "التانغو" وأستون فيلا الإنجليزي، وذلك بعد تصريح مثير.
إدارة نادي النصر السعودي دخلت في اتصالات مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لضمّه إلى صفوف "العالمي" في فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت التقارير التي أوردتها "كوت أوفسايد" إن مارتينيز على رادار إدارة النصر السعودي، للتعاقد معه لحماية عرين الفريق، بعد الاستغناء عن الكولومبي دافيد أوسبينا.
وفي حواره مع شبكة "ESPN" اختار ليونيل ميسي، زميله في منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، كأفضل حارس مرمى في العالم.
ونال الحارس الأرجنتيني شهرة واسعة خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 عندما ساهم بشكل فعال في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال للمرة الأولى بعد 38 عاما.
ويرى ميسي أن إيميليانو كان له الفضل الأكبر في تأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفضل تألقه خلال مباريات الدوري الإنجليزي.
وقال ميسي: "أعتقد أنه إذا لم يكن الأفضل في العالم، فهو من بين الأفضل دون أدنى شك، لقد أظهر ذلك في المنتخب الوطني وفي ناديه".
وجاءت كلمات ميسي، بعد تقرير دخول النصر السعودي في مفاوضات جادة مع إيميليانو مارتينيز، لتغري إدارة "العالمي" بالتمسك بالمفاوضات مع الحارس الأرجنتيني.
وبدأ مارتينيز (31 عاما) مسيرته الكروية مع آرسنال، وقضى الجزء الأكبر منها في الدوري الإنجليزي.
كما حمل قميص خيتافي لموسم واحد، قبل العودة في 2019 إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ريدينغ، ومنه إلى أستون فيلا في موسم 2020 ـ 2021.
ويعرف عن إيميليانو مارتينيز طباعه الغريبة وأسلوبه الخاص في استفزاز المنافسين، ففي نهائي كأس العالم 2022 وبعد تتويج رفاق الأسطورة ليونيل ميسي باللقب العالمي، بالغ مارتينيز في إظهار احتفاله، فضلًا عن استفزاز نجم فرنسا كيليان مبابي عندما كان مارتينيز يتسلم جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.