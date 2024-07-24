دخل ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد السابق، في نوبة بكاء وابنه أيضًا خلال تواجده وعائلته في حفل التكريم الذي أقامه النادي الملكي للاعب الذي رحل رسميًّا في الميركاتو الصيفي.

ورحل ناتشو فيرنانديز بعد 23 سنة قضاها في صفوف فرق الملكي المختلفة.

ووقع قائد الريال السابق، المتوج أخيرًا بدوري الأبطال مع الميرنغي، وبلقب يورو 2024 مع منتخب إسبانيا، على عقد يمتد لموسمين مع القادسية السعودي.

وظهر ناتشو وبجوار عائلته في الحفل، وهم يشاهدون لقطات ومقاطع له مع الميرنغي، ليدخلا في نوبة بكاء عاطفية.

وحضر الحفل رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وزميله في الفريق لوكاس فاسكيز.

وقال بيريز في كلمته مودعا اللاعب "ناتشو.. ريال مدريد هو منزلك للأبد".

من جانبه، قال ناتشو: "أنا هنا منذ 24 عامًا، لقد نشأت في هذا النادي العظيم".

وأضاف: "لقد دافعت عن هذا الشعار طوال حياتي، هذا النادي هو كل شيء بالنسبة لي ولعائلتي".

يذكر أن ناتشو وصل إلى ريال مدريد في عام 2001، وكان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في جميع فئات الأكاديمية، حتى أصبح لاعبًا في الفريق الأول في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميص الميرنغي لمدة 12 موسمًا في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الملكي.

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد، وحقق 26 لقبًا مختلفًا.