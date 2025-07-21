تصريحات صادمة تورط عبد الغني شهد في أزمة بعد نهائي كأس العراق

وجّهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم استدعاءً رسمياً للمدرب عبد الغني شهد، المدير الفني لفريق زاخو، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بعد خسارة فريقه في نهائي كأس العراق.

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وجاءت هذه الخطوة رداً على اتهاماته الصريحة بوجود "سيناريو مُعد مسبقاً" لتتويج نادي دهوك باللقب، مما أثار عاصفة من الغضب والاستنكار في الأوساط الرياضية.

وتصاعدت الأزمة بعد المباراة النهائية التي جمعت فريق زاخو بنادي دهوك على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتوج دهوك بالكأس بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5-3).

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استدعاء للتحقيق وعقوبات محتملة

ما أثار العاصفة كانت تصريحات المدرب عبد الغني شهد عبر وسائل الإعلام، حيث اتهم الجهات التحكيمية بتفضيل دهوك منذ بداية النهائيات، قائلاً: "التتويج كان مُعداً سلفاً، والدليل المجاملات التحكيمية في مباريات الميناء والقوة الجوية ثم زاخو".

وعقب تلك التصريحات قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم اتخاذ إجراءات فورية، حيث استدعت شهد للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ قرارات تأديبية بحقه.

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كما أن الأزمة لم تقتصر على التصريحات، إذ شهدت المباراة أحداث شغب عقب قرار الحكم القطري سلمان فلاحي بإعادة ركلة الترجيح الأخيرة بعد أن تصدى لها حارس زاخو علي كاظم من اللاعب كريم درويش، مما أضاف بعداً جديداً للاحتقان الذي خيّم على النهائي.