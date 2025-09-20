اعتذار وقبلة.. انتهاء أزمة عبدالإله العمري مع جمهور النصر السعودي (فيديو)

انتهت أزمة اللاعب عبد الإله العمري مع جماهير فريقه النصر السعودي بعد مباراة فريقه ضد الرياض، مساء السبت، في الجولة الثالثة لدوري روشن.

وحقق النصر فوزاً عريضاً على حساب الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، محققاً الانتصار الثالث على التوالي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

أخبار ذات علاقة رونالدو يقود النصر لاكتساح الرياض بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

وشارك عبد الإله العمري في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، بدلاً من الإسباني إينيغو مارتينيز.

وحرص العمري على الاعتذار لجماهير النصر بعد مشاركته في المباراة بالإشارة إلي المشجعين ووضع يديه فوق رأسه، كما وجه لهم قبلات وتحية عقب اللقاء.

رسالة العمري جاءت بعد خلاف حاد دار بين جماهير النصر واللاعب؛ بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق إلى نادي الاتحاد السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

ولعب العمري معاراً مع الاتحاد في الموسم الماضي، وتقدم الاتحاد بعرض رسمي لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن النصر رفض.

أخبار ذات علاقة أزال صورة الاتحاد وألغى "التثبيت".. تصرف مثير من عبدالإله العمري عبر إنستغرام

وحذف العمري اسم نادي النصر من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وطلب الرحيل للاتحاد، كما أنه لم يحتفل بانتصار فريقه في مباراة استقلول الطاجيكي في دوري أبطال آسيا للنخبة الأخيرة.