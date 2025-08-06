نجل دييغو سيميوني يهرب من "جحيم" كونتي في نابولي

أعلن المهاجم الدولي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني قراره الرحيل عن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي 2024 ـ 2025 بعد مشاركات مخيبة وقليلة تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وجيوفاني سيميوني هو الابن الأكبر لثلاثة أبناء للمدرب التاريخي لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، وبدأ مسيرته الكروية مع ريفر بليت الأرجنتيني ثم دخل إلى الملاعب الأوروبية من بوابة نادي جنوى الإيطالي في موسم 2016 ـ 2017.

ووفقا لما أودرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، توصل نادي تورينو إلى اتفاق نهائي مع نابولي على شراء عقد جيوفاني سيميوني بشكل نهائي.

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الصحيفة الإيطالية أضافت أنه من المقرر أن يسافر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى تورينو خلال الساعات المقبلة لإتمام الإجراءات النهائية لانتقاله، قبل إعلان نادي تورينو عن الصفقة بشكل رسمي.

وخاض جيوفاني سيميوني الجزء الأكبر من مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي إذ حمل أقمصة 5 أندية وهي جنوى وفيورنتينا وكالياري وهيلاس فيرونا الذي غادره في منتصف موسم 2022 ـ 2023 نحو نابولي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.

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وفي موسم 2023 ـ 2024 انتقل اللاعب الدولي الأرجنتيني إلى نابولي نهائيا، وخاض معه 58 مباراة في موسمين بالدوري الإيطالي لكنه لم يستطع أن يحرز أكثر من هدفين، ما دفع المدرب أنطونيو كونتي إلى عدم التعويل عليه إلا في مناسبات قليلة.

واختار سيميوني الابن الخروج من "جحيم" نابولي نحو نادي تورينو الذي أنهى سباق الدوري الإيطالي 2024 ـ 2025 في المركز الحادي عشر.

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وخاض اللاعب مساء الاثنين مباراة ودية مع نابولي شارك فيها لمدة 18 دقيقة وذلك أمام كازيرتانا وهي الأخيرة له مع فريق المدرب كونتي.