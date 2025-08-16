جوهرة مانشستر سيتي.. كيف أثبت رايندرز أنه أكبر من "بديل دي بروين"؟

قدم الهولندي تيغاني رايندرز، نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، أداءً رائعاً في أول مباراة رسمية له بالقميص السماوي عقب انضمامه قادماً من ميلان الإيطالي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه وولفر هامبتون بنتيجة 4-0، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وسجل رايندرز هدفاً وصنع آخر لزملائه في مباراة وولفرهامبتون، وقدم مباراة رائعة أبهر خلالها جماهير فريقه.

أرقام رائعة

نال رايندرز تقييماً (7.9) بحسب موقع "سوفا سكور" بعد أدائه المميز في لقاء وولفرهامبتون، ولمس اللاعب الهولندي الكرة 82 مرة خلال المباراة، كما قدم 52 تمريرة صحيحة من أصل 57.

أخبار ذات علاقة مانشستر سيتي ينذر ليفربول بفوز ساحق على وولفرهامبتون (فيديو)

وصنع اللاعب الهولندي فرصتين للتسجيل بخلاف إرسال تمريرتين طوليتين صحيحتين من أصل 3، ووجه تسديدة تجاه مرمى وولفرهامبتون، بجانب تسديدتين خارج المرمى.

وراوغ رايندرز بنجاح مرة من بين 3 محاولات للمراوغة، بينما فاز بأربع صراعات ثنائية من أصل 13.

أخبار ذات علاقة بحضور نجم الهلال.. وولفرهامبتون يكرم جوتا قبل لقاء مانشستر سيتي (فيديو)

أكبر من بديل دي بروين

أثبت رايندرز أنه أكبر من كونه بديلاً للمايسترو البلجيكي كيفين دي بروين، الذي رحل عن صفوف مانشستر سيتي في شهر يونيو الماضي.

وقدّم دي بروين مستويات مبهرة كلاعب وسط هجومي، وكان بمثابة العقل المفكر في تشكيل مانشستر سيتي.

ويعتمد المدرب بيب غوارديولا على اللاعبين أصحاب الجودة في التمرير، وكان صاحب فكرة التعاقد مع رايندرز خاصة أنه لاعب مثالي لتنفيذ أفكار المدرب الإسباني، وهو ما أثبته النجم الهولندي في مباراته الأولى.

واحتل رايندرز المركز الأول بين لاعبي ميلان في التسديدات والالتحامات والتمريرات، ويجيد اللعب في العمق والتمرير في مساحات ضيقة.

ولا يميل النجم الهولندي نفسه إلى اعتبار نفسه بديلاً لدي بروين، وسبق أن قال في تصريحات سابقة إنه لم ينضم إلى السيتي ليحل محل اللاعب البلجيكي، وإنه يلعب بطريقته الخاصة وله طريقة لعبه.