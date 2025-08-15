رسميًا: النصر السعودي يتعاقد مع كينغسلي كومان حتى 2028

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، تعاقده مع الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وقال النصر عبر حسابه على إكس، "أنهت إدارة شركة النصر إجراءات توقيع العقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونخ الألماني. يمتد عقد كومان مع النصر حتى عام 2028".

وسيرتدي كومان (29 عاما)، الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر، القميص رقم 21 في النصر.

وبدأ كومان مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2013-2014 لينتقل إلى يوفنتوس في العام التالي قبل إعارته إلى بايرن ميونخ في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل التعاقد معه بشكل دائم حتى انتقاله للنصر.

وقضى كومان عشر سنوات مع بايرن ميونخ حقق خلالها 21 لقبا مختلفا بعدما خاض 339 مباراة في كافة المسابقات.

وتعاقد النصر الأسبوع الماضي مع المدافع إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن برشلونة الإسباني وكذلك البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2 التي سحبت اليوم النصر في المجموعة الرابعة ضمن منطقة الغرب مع الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وجوا الهندي.

وتم تقسيم الفرق الـ 32 بواقع 16 فريقا من منطقة الشرق و16 من منطقة الغرب إلى ثماني مجموعات على أن تنطلق المنافسات في 16 سبتمبر المقبل.