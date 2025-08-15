سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: هناك حاجة لتقديم حوافز لبوتين من أجل تحريك عجلة السلام في أوكرانيا

logo
رياضة

رسميًا: النصر السعودي يتعاقد مع كينغسلي كومان حتى 2028

رسميًا: النصر السعودي يتعاقد مع كينغسلي كومان حتى 2028
الفرنسي كينغسلي كومان يوقع للنصرالمصدر: حساب نادي النصر على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 8:24 م

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، تعاقده مع الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونخ الألماني.

أخبار ذات علاقة

نجم إنتر ميلان يحدد مصير بروزوفيتش مع النصر السعودي

نجم إنتر ميلان يحدد مصير بروزوفيتش مع النصر السعودي

 

وقال النصر عبر حسابه على إكس، "أنهت إدارة شركة النصر إجراءات توقيع العقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونخ الألماني. يمتد عقد كومان مع النصر حتى عام 2028".

وسيرتدي كومان (29 عاما)، الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر، القميص رقم 21 في النصر.

 

 

وبدأ كومان مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2013-2014 لينتقل إلى يوفنتوس في العام التالي قبل إعارته إلى بايرن ميونخ في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل التعاقد معه بشكل دائم حتى انتقاله للنصر.

وقضى كومان عشر سنوات مع بايرن ميونخ حقق خلالها 21 لقبا مختلفا بعدما خاض 339 مباراة في كافة المسابقات.

أخبار ذات علاقة

هتفوا لرونالدو.. جنون لاعبي غوا الهندي بعد مواجهة النصر السعودي (فيديو)

هتفوا لرونالدو.. جنون لاعبي غوا الهندي بعد مواجهة النصر السعودي (فيديو)

 

وتعاقد النصر الأسبوع الماضي مع المدافع إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن برشلونة الإسباني وكذلك البرتغالي جواو فيلكس من تشيلسي الإنجليزي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2 التي سحبت اليوم النصر في المجموعة الرابعة ضمن منطقة الغرب مع الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وجوا الهندي.

وتم تقسيم الفرق الـ 32 بواقع 16 فريقا من منطقة الشرق و16 من منطقة الغرب إلى ثماني مجموعات على أن تنطلق المنافسات في 16 سبتمبر المقبل.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC