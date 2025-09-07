خسارة ثقيلة لقطر ضد روسيا ضمن الإعداد للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

تلقى منتخب قطر هزيمة ثقيلة 4-1 أمام نظيره الروسي في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد في استاد جاسم بن حمد ضمن استعدادات قطر للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتقدمت روسيا في الدقيقة 33 عندما تلقى ألكسندر جولوفين عرضية ووجه الكرة بلمسة مهارية إلى داخل الشباك.

وعززت روسيا تقدمها بالهدف الثاني بعد أقل من دقيقتين، إذ تلقى ماتفي كيسلياك عرضية عالية في غياب الرقابة عنه ووجه الكرة بضربة رأس في الشباك.

وجاء الهدف الثالث لروسيا في الدقيقة 45، إذ تصدى الحارس القطري مشعل برشم لتسديدة قوية لكن الكرة ارتدت إلى إيفان سرجييف الذي سددها في المرمى دون تردد.

وفي الشوط الثاني، اهتزت شباك قطر في الدقيقة 53 عن طريق أليكسي باتراكوف الذي تلقى عرضية ووجه الكرة مباشرة في المرمى لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وقلصت قطر الفارق بهدف سجله أكرم عفيف في الدقيقة 62 إثر تبادل رائع للكرة مع محمد المناعي.

وفي الدقيقة 69، جاء الهدف الرابع لروسيا عن طريق أليكسي ميرانتشوك الذي تلقى تمريرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في الشباك.

وقال طارق سلمان لاعب المنتخب القطري بعد المباراة: "بالتأكيد نشعر بالحزن إزاء الخسارة الكبيرة بالنسبة لنا على أرضنا ووسط جماهيرنا، لكن المدرب يوليان لوبتيغي يعمل على تجربة لاعبين جدد ومحاولة استكشاف التوليفة الأفضل".

وأضاف: "بالطبع هناك أخطاء ولكن الخسارة جاءت في مباراة ودية، وإن شاء الله لا يتكرر الأمر في المنافسة الأهم في الشهر المقبل".

وتابع اللاعب القطري: "بالتأكيد يجب أن نتعلم من الأخطاء... هذا هو الواقع ويجب الاستفادة من الأخطاء واستخلاص الإيجابيات... الشوط الأول كان للنسيان، لكن كنا أفضل في الشوط الثاني ولعبنا بطريقتنا التي يجب أن نؤدي بها في قادم المواجهات".

وستستضيف قطر مباريات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي والتي تضم منتخبي الإمارات وسلطنة عُمان.

وتُقام مباريات المجموعة الأولى بالملحق الآسيوي خلال الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر تشرين الأول المقبل على أن تقام مباريات المجموعة الثانية في الفترة ذاتها بالسعودية وتضم إندونيسيا والعراق بالإضافة للسعودية.

وستقام مباريات الملحق بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم في أمريكا الشمالية.

وبعد نهاية الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.