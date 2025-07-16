ستكون ضربة موجعة.. هل يفسد الأهلي انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز؟

كشفت مصادر عن عقبة قد تفسد مفاوضات انتقال حمدي فتحي، نجم الوكرة القطري الحالي والأهلي المصري السابق، إلى نادي بيراميدز، والذي يسعى إلى ضمه في الميركاتو الحالي.

وكان نادي الوكرة كشف عن تلقيه عرضًا من جانب بيراميدز للتعاقد مع حمدي فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتي ذلك في ظل رغبة السماوي في تدعيم صفوفه استعدادًا لقادم المنافسات بالموسم المقبل.

وتواجد حمدي فتحي مؤخرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، معارًا من الوكرة.

وودع الفريق مونديال الأندية من دور المجموعات بعد الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0، والتعادل مع إنتر ميامي 0-0 وبورتو 4-4.

وارتدي حمدي فتحي قميص الأهلي بداية من عام 2019، قبل أن يتم بيعه إلى نادي الوكرة في عام 2023 ومن ثم استعان الفريق الأحمر بخدماته في فترة كأس العالم للأندية فقط.

ووفقًا للتقارير، فإن "بيراميدز عرض 2.1 مليون دولار على حمدي فتحي في الموسم الواحد، والمفاوضات حسمت بين الطرفين، ويتبقى التوقيع الرسمي".

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ووفقًا للمصادر، فإن انضمام حمدي فتحي إلى بيراميدز لن يتم إلا بموافقة ناديه السابق الأهلي.

وأشارت المصادر إلى أن "عقد حمدي فتحي مع نادي الوكرة القطري يتضمن بندًا يمنح الأهلي أحقية استعادة خدماته في حال أبدى رغبته في العودة إلى الدوري المصري".

وأوضحت: "البند ينص على أن يخاطب الوكرة الأهلي قبل بيع اللاعب، لتصبح الأولوية لناديه السابق في كسب خدماته".

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وشددت المصادر على أن "الشرط لا يعني أن اللاعب ممنوع من اللعب في مصر سوى في صفوف الأهلي، ولكن الوكرة يبلغ النادي الأحمر بالعرض الذي تلقاه والقيمة المادية التي سيحصل عليها، ويصبح لإدارة النادي فرصة دفع المبلغ نفسه خلال 72 ساعة والحصول على خدمات فتحي، وإذا لم يرد الأهلي خلال الفترة الممنوحة يذهب اللاعب للنادي الذي سيدفع مقابل ضمه".

وبحسب المصادر، فإن "الأهلي ما زال يدرس الموقف بجدية، وفي حالة رغبة النادي في شراء عقد حمدي فتحي سيكون له الأولوية، لكن المقابل المالي المعروض على اللاعب من بيراميدز كبير جدًّا".

يذكر أن فتحي شارك خلال الموسم الماضي، برفقة فريق الوكرة القطري في 28 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالها أي هدف واكتفى بصناعة هدفين فقط.