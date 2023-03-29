نيمار يبكي عقب خسارته مليون دولار أثناء لعب البوكر عبر الإنترنت (فيديو)

وكان نيمار قد صرح في وقت سابق بأنه بعد نهاية مسيرته المهنية سيبدأ لعب البوكر بشكل احترافي، حيث قال حينها: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، ولدي ما يلزم لإظهار أعلى مستوى في كرة القدم".

وأضاف: "لكن الوقت ينفد، لذا بعد مسيرتي المهنية، من المحتمل أن أكون لاعب بوكر محترفًا، وهذا رائع أيضًا، وستتاح لي الفرصة للمشاركة في جميع البطولات العالمية، وسأكون صادقًا، فأنا ألعب البوكر على جهاز الكمبيوتر الخاص بي كل يوم".

وأعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي بفارق 7 نقاط عن أولمبيك مرسيليا أن مهاجمه البرازيلي نيمار خضع لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن.

ولم يلعب نيمار، الذي سجل 13 هدفًا وأرسل 11 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم، منذ الانتصار 4-3 على ليل الشهر الماضي.

وفي منشور عبر "إنستغرام" عقب الإصابة، تعهد نيمار بأن "يعود بقوة" بعد إصابته، بينما قال باريس سان جيرمان في بيان: "خضع نيمار جونيور لجراحة ناجحة في مستشفى سبيتار في الدوحة...".

ولم يذكر بطل فرنسا جدولًا زمنيًا لعودة نيمار، قائلًا إن"اللاعب سيتبع الآن بروتوكول الراحة والعلاج".