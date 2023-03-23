أس: هالاند أولوية ريال مدريد في 2024
قالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن ريال مدريد أعاد تنشيط "عملية هالاند" التي يعتبرها بالفعل هدفًا ذا أولوية لصيف 2024.
وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يتعامل مع صفقة هالاند بشكل مستقل عن احتمال وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويقوم ريال مدريد بتحريك جميع الآليات اللازمة ليكون في مقدمة السباق في حال قرر المهاجم النرويجي الرحيل عن مانشستر سيتي صيف 2024.
وأشارت "أس" إلى أنه على عكس ما حدث في العام 2022، ففي هذه المناسبة، يأتي التوقيت بشكل مثالي في ريال مدريد لصفقة هالاند.
وسيعرض ريال مدريد عقدًا على كريم بنزيما لمدة عام آخر سينتهي في 2024 وسيكون قادرًا على استبدال النجم بالنرويجي عندما ينهي بنزيما مسيرته في الميرنغي.
ومن الآن فصاعدًا، سيستأنف ريال مدريد التقارب مع بيئة هالاند ليكون في مركز الصدارة عند موعد الصفقة.
وذكرت الصحيفة أن العلاقات تم تعزيزها بالفعل بحلول صيف عام 2022، ولكن بعد ذلك كان بنزيما في أفضل حالاته (لدرجة أنه حصل على جائزة الكرة الذهبية)، وكانت الصفقة مستحيلة على الرغم من حقيقة أن هالاند وعائلته كانوا متحمسين للغاية وعلى استعداد لارتداء قميص ريال مدريد.
وفي 2024 سيعتمد كل شيء على ما إذا كان المهاجم النرويجي يريد حقًا تغيير المشهد ومغادرة مانشستر سيتي.
وينتهي عقد هالاند مع مانشستر سيتي في 2027، وعندها سيبلغ من العمر 25 عامًا.
وأفادت "أس" أنه في ريال مدريد هناك بالفعل معرفة دقيقة بوضع هالاند التعاقدي ويعلم الميرنغي أن الصفقة ممكنة.
وأكدت أنه على الرغم من صحة أن بيب غوارديولا كان أحد الأسباب التي دفعت هالاند للانضمام إلى مانشستر سيتي، إلا أنه ليس صحيحًا أن عقد اللاعب مرتبط بعقد المدرب.
ووفقا لصحيفة "أس" فإن ريال مدريد بدأ التفكير في إمكانية الجمع بين هالاند وكيليان مبابي وفينيسيور جونيول معًا في الخط الهجومي.
وبحلول صيف 2024، عندما يقترب مبابي ويصبح هالاند ضمن النطاق، سيكون ريال مدريد قد حرر جزءًا كبيرًا من فاتورة رواتبه ما يساعده على إتمام الصفقتين، حيث إنه بعد ذلك التاريخ لن يكون بنزيما وإدين هازارد ولوكا مودريتش وربما توني كروس في التشكيلة، وسيوفر مدريد أكثر من 50 مليون يورو في الرواتب وحدها.