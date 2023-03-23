أس: هالاند أولوية ريال مدريد في 2024

وأشارت "أس" إلى أنه على عكس ما حدث في العام 2022، ففي هذه المناسبة، يأتي التوقيت بشكل مثالي في ريال مدريد لصفقة هالاند.

وسيعرض ريال مدريد عقدًا على كريم بنزيما لمدة عام آخر سينتهي في 2024 وسيكون قادرًا على استبدال النجم بالنرويجي عندما ينهي بنزيما مسيرته في الميرنغي.

ومن الآن فصاعدًا، سيستأنف ريال مدريد التقارب مع بيئة هالاند ليكون في مركز الصدارة عند موعد الصفقة.