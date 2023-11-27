توتر بين برشلونة وتشافي.. ولابورتا يظهر مع مرشح لتدريب الفريق

قال خوسيه ألفاريز محلل برنامج الشيرينغيتو المقرب من نادي برشلونة إن توترًا قد بدأ في علاقة المدرب تشافي هيرناندز مع إدارة النادي مع تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وتراجع برشلونة إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادله بهدف لمثله مع رايوفاليكانو في مباراة لم يظهر فيها الفريق بشكل جيد.

وفشل برشلونة كعادته خلال المباريات الأخيرة في خلق فرص تهديف كبيرة كما تلقى هدفًا.