صدارة سعودية.. ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة

واصل الهلال والأهلي عملاقا الكرة السعودية مسلسل تحقيق الانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.

وحقق الهلال فوزا مثيرا خارج دياره على حساب مضيفه العين الإماراتي حامل اللقب بنتيجة 5-4.

وفاز الأهلي أيضا على الريان القطري في عقر داره بنتيجة 2-1، ليتقاسم الفريقان السعوديان الصدارة التي يتربع عليها الهلال بفارق الأهداف.

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وفاز السد القطري على ضيفه بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد في الجولة الثالثة، فيما تعادل الشرطة العراقي مع ضيفه باختاكور الأوزبكي دون أهداف.

ويسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة لمنافسات القسم الغربي بدوري الأبطال بمواجهة النصر السعودي أمام مضيفه الاستقلال الإيراني، كما يلعب الغرافة القطري أمام ضيفه الوصل الإماراتي.

وفيما يلي ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة (القسم الغربي) حتى الآن:

الهلال السعودي (9 نقاط)

الأهلي السعودي (9 نقاط)

السد القطري (7 نقاط)

النصر السعودي (4 نقاط)

الاستقلال الإيراني (3 نقاط)

الغرافة القطري (3 نقاط)

الوصل الإماراتي (3 نقاط)

باختاكور الأوزبكي (نقطتان)

الشرطة العراقي (نقطتان)

بيرسبوليس الإيراني (نقطة)

العين الإماراتي (نقطة)

الريان القطري (بلا نقاط)