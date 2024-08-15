أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع الأرجنتيني رامون ميريز لتدعيم هجومه في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة مقطع فيديو لإعلان صفقة ميريز تحت عنوان "قناص أرجنتيني في صفوف فخر أبوظبي".

وتأتي صفقة ميريز لتعويض رحيل علي مبخوت هداف الجزيرة خلال المواسم الماضية وتدعيم الخط الأمامي للفريق الذي يقوده في الموسم الجديد المدرب المغربي الحسين عموتة.

وانضم ميريز قادمًا من أوسييك الكرواتي دون الإعلان عن قيمة الصفقة من جانب نادي الجزيرة.

ويبلغ ميريز 27 عامًا، وبدأ مشواره مع فريق تيغري الأرجنتيني قبل رحيله عام 2018 إلى فريق إسترا الكرواتي على سبيل الإعارة.

ورحل ميريز إلى نادي ألافيس الإسباني في صيف 2019، ورحل إلى تينيريفي الإسباني ثم أوسييك الكرواتي معاراً قبل أن يتم بيعه نهائيًا عام 2021 إلى الفريق الكرواتي.

وسجل ميريز 3 أهداف، وصنع هدفين في 4 مباريات بالموسم الحالي مع فريقه الكرواتي.

وسبق أن لعب ميريز في منتخب الشباب الأرجنتيني عام 2017.

وتعاقد الجزيرة مع عدة صفقات جديدة لتدعيم صفوفه على رأسها المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر.

وانضم أيضًا التركي رافيل تاغير مدافع إسطنبول باشاك شهير ومحمد يوسف عتيق قادمًا من شباب الأهلي والظهير الأيسر البرازيلي فيتور فارغاس.