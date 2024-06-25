سيناريو تأهل كرواتيا إلى ثمن نهائي يورو 2024

وأصبح منتخب كرواتيا صاحب الترتيب الخامس ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في البطولة القارية.

وحصد منتخب النمسا 3 نقاط في أول جولتين بجانب سلوفاكيا ثم المجر التي حصدت 3 نقاط بعد نهاية مشوار مرحلة المجموعات بالنسبة لها ثم سلوفينيا برصيد نقطتين.

ويتفوق منتخب سلوفينيا على كرواتيا بفارق الأهداف خاصة أن المنتخب الكرواتي استقبل 6 أهداف وسجل 3 أهداف ما يجعل فارق الأهداف بالنسبة له (-3) مقابل فارق صفر بالنسبة لمنتخب سلوفينيا.

ويبقى منتخب التشيك السادس في هذا التصنيف برصيد نقطة واحدة قبل خوض الجولة الأخيرة.