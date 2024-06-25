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سيناريو تأهل كرواتيا إلى ثمن نهائي يورو 2024

تلقى منتخب كرواتيا صدمة قوية بالتعادل مع إيطاليا بنتيجة 1-1 ، مساء الاثنين ، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وتقدم القائد لوكا مودريتش في الدقيقة 55 لصالح منتخب كرواتيا ولكن البديل ماتيا زاكايني سجل هدف التعادل في الدقيقة 90+8 قبل لحظات من النهاية.

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ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 4 نقاط محتلًا وصافة ترتيب المجموعة الثانية ويحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي.

وتأهل منتخب إسبانيا في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات.

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ولم يودع المنتخب الكرواتي بشكل رسمي منافسات اليورو بعدما وصل إلى نقطتين فقط بعد 3 جولات.

ولكن المنتخب الكرواتي يواجه شبح الخروج المبكر بل ويحتاج سيناريو أشبه بالمعجزة للتأهل إلى ثمن النهائي.

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وأصبح منتخب كرواتيا صاحب الترتيب الخامس ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في البطولة القارية.

وحصد منتخب النمسا 3 نقاط في أول جولتين بجانب سلوفاكيا ثم المجر التي حصدت 3 نقاط بعد نهاية مشوار مرحلة المجموعات بالنسبة لها ثم سلوفينيا برصيد نقطتين.

ويتفوق منتخب سلوفينيا على كرواتيا بفارق الأهداف خاصة أن المنتخب الكرواتي استقبل 6 أهداف وسجل 3 أهداف ما يجعل فارق الأهداف بالنسبة له (-3) مقابل فارق صفر بالنسبة لمنتخب سلوفينيا.

ويبقى منتخب التشيك السادس في هذا التصنيف برصيد نقطة واحدة قبل خوض الجولة الأخيرة.

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ويحتاج منتخب كرواتيا لسيناريو يتمثل في فوز منتخب الدنمارك على حساب صربيا في المجموعة الثالثة بجانب فوز منتخب تركيا على التشيك وأيضًا فوز منتخب البرتغال على جورجيا في المجموعة السادسة.

ويحتاج أيضًا المنتخب الكرواتي لفوز منتخب إنجلترا على سلوفينيا بنتيجة 3-0 في المجموعة الثالثة.

يورو 2024

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