بعد رحيله عن بايرن ميونخ.. أسباب تُقرب توخيل من برشلونة
أبدى توماس توخيل، مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني، انفتاحه على تدريب فريق برشلونة خلال الموسم المقبل، بعد رحيله عن النادي البافاري نهاية الموسم الجاري.
وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاونه مع المدرب توماس توخيل نهاية الموسم الحالي، رغم العقد الذي يمتد حتى 2025.
كما قرر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الرحيل أيضًا، بعد سوء نتائج برشلونة في الفترة الأخيرة.
ونشرت شبكة "سكاي ألمانيا" تقريرًا قالت فيه إن توخيل منفتح جدا على فكرة تدريب برشلونة، بعد ورود اسمه ضمن عدة مرشحين لتولي المهمة، خلفًا لتشافي".
وأضافت الشبكة في تقريرها: "توخيل كان يحلل نادي برشلونة ومنبهر بأكاديمية لا ماسيا، وقابل يوهان كرويف سابقا، كما تبادل الحديث مع بيب غوارديولا، ما جعله منبهرًا بفكرة تدريب البارسا".
وتابعت: "توخيل أيضًا معجب بعقلية اللاعبين الإسبان، ما جعله ضمن مشجعي برشلونة".
وتولى توخيل المسؤولية في مارس/ آذار 2023 خلفا ليوليان ناغلزمان، لكن رغم قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة، إلا أن بايرن لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم، الذي جعله يهيمن على كرة القدم الألمانية خلال العقد الماضي.
وكان أداء الفريق هذا الموسم متقلبا، وخرج من كأس ألمانيا على يد نادي الدرجة الثالثة ساربروكن.
وخسر بايرن مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، وتراجع بثماني نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر في الدوري الألماني.
كما خسر 1-صفر أمام لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.