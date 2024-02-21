بعد رحيله عن بايرن ميونخ.. أسباب تُقرب توخيل من برشلونة

وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاونه مع المدرب توماس توخيل نهاية الموسم الحالي، رغم العقد الذي يمتد حتى 2025.

كما قرر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الرحيل أيضًا، بعد سوء نتائج برشلونة في الفترة الأخيرة.

ونشرت شبكة "سكاي ألمانيا" تقريرًا قالت فيه إن توخيل منفتح جدا على فكرة تدريب برشلونة، بعد ورود اسمه ضمن عدة مرشحين لتولي المهمة، خلفًا لتشافي".

‫وأضافت الشبكة في تقريرها: "توخيل كان يحلل نادي برشلونة ومنبهر بأكاديمية لا ماسيا، وقابل يوهان كرويف سابقا، كما تبادل الحديث مع بيب غوارديولا، ما جعله منبهرًا بفكرة تدريب البارسا".

وتابعت: "توخيل أيضًا معجب بعقلية اللاعبين الإسبان، ما جعله ضمن مشجعي برشلونة".