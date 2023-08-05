ماركا: فينيسيوس جونيور يريد اللعب إلى جانب مبابي

قالت صحيفة "ماركا" إن النقاش الرئيس في هذا الوقت يدور حول النظام الجديد الذي يعمل عليه كارلو أنشيلوتي للحصول على أفضل ما في ريال مدريد مع تغييرات كبيرة.

وبحسب الصحيفة فإن رحيل كريم بنزيما ترك ريال مدريد دون لاعب رقم 9 أساسي ما لم يصل هذا الصيف كيليان مبابي.

وتعاقد ريال مدريد مع خوسيلو كمهاجم بديل، إلا إذا أقنع الجميع بأنه يستحق اللعب كأساسي.

وفي الوقت الحالي لا يوجد لاعب رقم 9 في ريال مدريد، وأحد اللاعبين الكبار المتأثرين بهذا الأمر هو فينيسيوس جونيور، إلى جانب رودريغو.